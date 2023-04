Volvió Díaz y goleó Liverpool a Leeds: Sinisterra marcó y se lesionó

Fue un día en la oficina, de esos de antes, cuando los rojos metían terror en todas las canchas en Inglaterra y ganaban y goleaban y se paseaban. Solo que esta vez había un detalle más: seis meses después ¡volvió Luis Díaz a la competencia!

Liverpool ganó con solvencia por 1-6 en casa de un Leeds que se ilusionó con Sinisterra pero pronto aterrizó en su realidad.



Se le iba por arriba a Sinisterra la mejor opción del partido a los 21, lo aplaudía su afición en la recuperación a los 23 en la que no tuvo socios, pero en el primer ataque de Liverpool de todo el partido, gol rojo: pase profundo de Alexander-Arnold y por el medio apareció Gakpo en una de las definiciones más sencillas de su carrera. Y no se pudo reponer Leeds y cayó el segundo: a los 38 corrió libre Salah, apuntó al palo del portero y 2-0 en un pestañeo.



Y fue una invtación a la ilusión el arranque del complemento y el golazo de Sinisterra, con robo y gran definición a la salida de Alisson Becker, para el descuento 1-2. Pero no tuvo respaldo el colombiano.



A la siguiente acción, a los 52 minutos, cayó el tercero del visitante, un balón profundo que encontró libre a Diogo Jota y 1-3. No en vano se trata de uno de los equipos más goleado de la Premier (59 tantos) y candidato permanente al descenso.



Pudo ser un golazo el remate de Aaronson que se esrelló entre el palo y el travesaño los 57 y la respuesta fue una jugada de laboratorio en el tiro libre que fue de Alexander-Arnold a Van Dijk, pase al medio y Salah por sorpresa definía en una gran jugada que, sin embargo, se revisó en el VAR para un milimétrico offside del neerlandés. Lástima.



Pero no se iba a quedar con las ganas el egipcio, que marcó el segundo de su cuenta a los 64 para el 1-4.

No había oposición en la débil zaga local y así tuvo otra vez tuvo espacio Diogo Jota para medir un remate rastrero y marcar el 1-5 a los 73. Asunto resuelto.



A los 76 vino la peor noticia en el local. Solito se lastimó Sinisterra, metió un remate potente pero se dejó caer y, en una temporada terrible para él por las lesiones, fue reemplazado.



Y a los 80 una buena para Colombia: ¡Volvió Luis Díaz! En el cuádruple cambio regreso de lesión, después de seis meses, el guajiro, motivado y fresco, con su sonrisa eterna, manos al cielo y la valentía de siempre en cada choque, cada cruce.



Con Díaz llegaba Núñez, el autor del sexto y definitivo tanto para el 1-6, el resultado que anhelaba Klopp y que sirve una barbaridad en este remate de Premier.



Liverpool logró un triunfo clave para acercarse a la zona Champions y se dio un baño de confianza. Le falta mucho para escalar del puesto ocho al cuarto y sigue a 9 puntos de Newcstle, mientras Leeds sigue comprometido en la zona de descenso, con 29 unidades, a dos de la línea roja.