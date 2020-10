¿Crisis? ¿Pandemia? Clubes gastan a manos llenas en nuevos fichajes

Decían que la pandemia limitaría mucho los negocios en el mercado de fichajes, que no veríamos grandes contrataciones, que la prudencia sería la constante. Olvidaron advertirles a los clubes de la Premier League.

En la ventana de verano, que se cerró a la medianoche de este lunes, pocos hicieron caso de los recortes y en cambio gastaron a manos llenas. El dato es casi obsceno: los clubes ingleses derrocharon 1,4 billones de euros en fichajes. Sí, billones.



Empezando por el Chelsea, que gastó nada menos que 249 millones de euros, una cantidad que casi dobla al segundo, Manchester City, y casi triplica a Liverpool.



Vale decir que en el último mercado no pudo contratar porque tenía un castigo que se lo impedía, y además tenía dinero guardado gracias a Álvaro Morata y Mario Pasalic. Por eso llegó a esta vitrina con todos sus ahorros y muchas, muchas ganas de gastar: Timo Werner, Hakim Ziyech, Edouard Mendy y Ben Chilwell llegaron en este verano, pero ninguno costó lo que Kai Havertz: ¡76,8 millones de euros!



El segundo es, como es tradición, Manchester City: Guardiola requirió más defensas y llevó a Nathan Ake, además de Ferran Torres y Ruben Dias: gastó 161 millones de euros.



El tercero en discordia es Aston Villa, decidido a no volver a sufrir la presión del descenso, pero gastando demasiado dinero, sin aprender muchas lecciones de la pasada temporada, con Ollie Watkins como su fichaje rutilante: gastó 93,2 millones de euros. Bsatante, pero muy lejos de los punteros del listado de 'gastadores'.



El tercero no es el United ni Liverpool sino el recién ascendido Leeds, de Marcelo Bielsa, que gastó en hombres como

Rodrigo, Robin Koch y Diego Llorente y Raphinha (Rennes) 92,7 millones de euros.



Le sigue Wolves, que gastó 91,7 nukkibes de euros y entonces sí el campón, Liverpool, que gastó en Diogo Jota, Thiago Alcantara y Kostas Tsimikas, principalmente, 89,6 millones de euros.



El Arsenal es sexto de la lista con un gasto de 89,4 millones, básicamente en Thomas Partey (pagó la cláusula), Gabriel Magalhaes y Runar Alex Runarsson.



Y en la séptima casilla aparece un prudente pero eficiente Everton: llegaron James Rodríguez, Allan, Doucuoré, Ben Godfrey y el arquero Robin Olsen, todo por 71,3 millones de euros. Claro, llama la atención que no se conozca, oficialmente, el costo real del traspaso de James desde Real Madrid, lo que debería incrementar el gasto... pero esa es otra discusión.



Lo cierto es que el equipo de Ancelotti supera a Tottenham, de Mourinho, que estuvo discreto y gastó 68 millones de euros. El top10 se cierra con el equipo que todos creían que tiraría la casa por la ventana: Manchester United. El gasto de los rojos apenas alcanzó los 59,7 millones de euros y no llegaron ni Sancho ni los astronómicos fichajes que se mencionaron.



Lejos aparece Leicester (puesto 13), con 56,5 millones de euros, y más lejos todavía más lejos Brighton, del colombiano Steven Alzate, con 14,7 millones de euros en gastos. Para la curiosidad: Burnley no gastó un solo centavo en este mercado de verano.