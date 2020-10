El explosivo mensaje de la esposa de Romero contra Manchester United

Una vez más, a Sergio Romero le tocó resignarse por una temporada más o al menos por los próximos dos meses, como el suplente del Manchester United.

El jugador argentino no logró dejar a los red devils para unirse al Everton, que terminó contratando al portero sueco Robin Olsen, de 30 años.

Esto desencadenó la furia de Eliana Guercio, pareja del arquero argentino, quien publicó en sus redes sociales un mensaje contra los directivos del Manchester United.

“La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a 4 finales/semifinales y lo sacaron para después perderlas. Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse. ¡Respeto una vez!", escribió la mujer.

Y luego publicó un video en el que agradeció a los aficionados del Manchester United, pero también tiró algunas frases explosivas.

“Él se merecía la oportunidad irse a brillar a otro club. Intentó hacerlo en el united y no tuvo su lugar. Sus posibilidades de jugar en el United descendieron y no me parece serio que no le hayan permitido irse”, dijo.