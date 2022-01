¿Quién dirigirá a Mina? Baraja de candidatos a técnico de Everton

Everton ha despedido a Rafa Benítez este domingo por culpa de los malos resultados y de inmediato se ha puesto manos a la obra para encontrarle un reemplazo.

El español deja al equipo en el puesto 16 de la clasificación, a solo 6 puntos de la zona de descenso, después de seis meses en los que no pareció encontrar el rumbo. No fue la única cabeza que cayó pues y el director deportivo, Marcel Brands, había salido, producto de la crisis.



Ahora la duda es quién podrá sentarse en el banquillo, que no parece encontrar un jefe permanente desde la salida de Carlo Ancelotti hacia Real Madrid.



Según Sky Sports, la primera baraja de candidatos tiene cinco nombres: Roberto Martínez, Rudi Garcia, Frank Lampard, Wayne Rooney y Duncan Ferguson.



Martínez es seleccionador de Bélgica y no parece que tenga intención de ir a un equipo que lucha por el descenso; García, de nacionalidad francesa, está libre tras salir de Olympique Lyon, misma situación de Frank Lampard, y Rooney, quien comenzó en Everton su rutilante carrera, ya ha sido mencionado en el pasado y, aunque está en Derby County, podría rescindir en cualquier momento.



Sin embargo, el candidato que se perfila como al apuesta más segura es Duncan Ferguson, quien está en el club, era uno de los ayudantes de Benítez y podría resolver las cosas hasta el final de la temporada, cuando se podría pensar, con más calma, en una alternativa.