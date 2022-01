¡Crisis en Premier League! Furioso reclamo de Tottenham contra Arsenal

Vientos de crisis se sienten en la Premier League y todo por cuenta de los aplazamientos de los partidos a causa del covid 19, concretamente el derbi Tottenham vs Arsenal.

Según el diario The Mirror, varios clubes están furiosos porque el Arsenal suspendió su juego en Tottenham este domingo a pesar de tener solo un caso de covid 19, el de Martin Odegaard.



Dice la fuente que hay un número creciente de clubes que están "enojados y frustrados" por lo que ven como una falta de claridad y liderazgo y una preferencia marcada con los grandes clubes.



Crystal Palace, Chelsea y Norwich han solicitado aplazamientos antes pero han sido obligados a jugar incluso con solo 11 hombres habilitados, cuando las normas dicen que se requieren 13 jugadores y un portero, nombres que se introdujeron en septiembre de 2020 y se reforzaron el mes pasado cuando los casos de covid alcanzaron su punto máximo.



Sin embargo, The Mirror asegura que Arsenal, en efecto, no tenía diez jugadores para encarar el derbi este domingo. Aún así, el reclamo de Tottenham fue airado: "Estamos extremadamente sorprendidos de que esta solicitud haya sido aprobada. Nosotros mismos fuimos descalificados de la Conference League después de que un número significativo de casos de COVID nos hicieron postergar un partido y nuestra solicitud para mover el duelo Leicester no fue aprobada, mientras que la de Leicester sí".



Y añadió: "La intención original de la guía era lidiar con la disponibilidad de los jugadores afectados por COVID, lo que resultó en equipos agotados que, junto con las lesiones, harían que el club no pudiera alinear un equipo. Es posible que ahora estemos viendo las consecuencias no deseadas de esta norma. Es importante tener claridad y consistencia en la aplicación de la regla".