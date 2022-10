¿Era la decisión correcta? Erik ten Hag explicó suplencia de Cristiano

Día del derbi de la ciudad de Mánchester. La primera de Erik ten Hag en el banquillo del Manchester United ante el Manchester City del Pep Guardiola. Una aventura que apenas inicia, y no de la mejor manera, frente a un estratega de muchas vivencias e historias en Inglaterra.

Manchester City sacó todo su poderío en condición de local. En el mismísimo Etihad Stadium, el derbi se puso celeste rápidamente, y el primer tiempo terminó con un estrepitoso 4-0 a favor de los ‘Citizens’. Como raro, Erik ten Hag, en un partido vital volvió a poner a Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes, y en un juego tan importante, no utilizó al portugués.



Tras el parón FIFA, Cristiano Ronaldo no pudo clasificarse al Final Four de la Uefa Nations League al perder contra España en los últimos minutos. La reacción del luso cuando perdieron fue la de tirar el brazalete de capitán al suelo al frente de Fernando Santos, estratega del combinado nacional. Y la verdad es que el nivel del ex Real Madrid está muy alejado a sus mejores momentos en su trayectoria deportiva.



Manchester United ocultó el baile con un golazo de Antony, y un doblete de Anthony Martial, pero nada pudo detener ni a Erling Haaland y Phil Foden, ambos se fueron de triplete. Erik ten Hag que afrontaba su primer derbi de la ciudad explicó en rueda de prensa la ausencia de Cristiano Ronaldo y los puntos de la derrota.



Antes, analizó la caída de la siguiente forma, “nos faltó creérnoslo. No defendimos como toca y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado. En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender de ello”.



Fue claro sobre el por qué no meter a Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron por su ausencia, y si ya es catalogado como el tercer delantero, “no lo puse por respeto por él y su carrera. Íbamos 4-1. Y Anthony Martial necesitaba minutos después de su lesión”. Sumado a ello, Casemiro no fue inicialista, lo que generó cuestionamiento por la poca regularidad que ha tenido en el Manchester United. Ten Hag explicó, “cuando lo fichamos empezamos a ganar. El equipo lo estaba haciendo bien y McTominay lo estaba haciendo bien. Estoy seguro de que será importante en el futuro”.



El Manchester United debe pasar la página después de esta dura derrota. Un baile sufrido por su rival, y Cristiano Ronaldo estará aún más frustrado seguramente. Deben recuperarse en la Europa League ante Omonia y luego en la Premier League contra el Everton.