Manchester City, intratable: Haaland y Foden bailaron al Man. United

En el Etihad Stadium se vivió una nueva versión del clásico de Manchester en el que se impuso el City, de Pep Guardiola, en una contundente exhibición de Erling Haaland y Phil Foden, que se reportaron con triplete cada uno. Los 'Diablos Rojos', con Cristiano Ronaldo sufriendo desde el banquillo, cayeron por 6-3; Anthony y doblete de Martial, se encargaron acortar distancia en el marcador.



El noruego, que comandó la victoria de su equipo, sigue sumando a un impactante registro goleador, que esta vez sufrió el equipo de Erik ten Hag. El atacante del City llegó a 14 goles en ocho jornadas de Premier League 2022/23. Tercer triplete en el fútbol inglés.



Foden abrió el camino del triunfo a los 8 minutos, y extendió su registro individual a los 44' y 72. Haaland convirtió a 34', 37' y 64', mientras que Anthony descontó a los 56', y Martiel, a los 84' y en tiempo de adición, este último de tiro penalti.



Con este resultado, el equipo celeste llegó a 20 puntos y se puso a uno del líder, Arsenal. Los 'Diablos Rojos' se quedaron en la sexta casilla con 12 unidades.



Vea los goles de Manchester City 6-2 Manchester United, por la jornada 8 de Premier League:

#MCIMUN #PL ⁩

⁩

Man City 4 × 0 Man Utd | GOAL Foden HD 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7

Telegram | https://t.co/vILGM8CftP pic.twitter.com/Uq4Li9bAxS — فاستر قول | متعة الأهداف (@MmjouE) October 2, 2022

#MCIMUN #PL ⁩

⁩

Man City 4 × 1 Man Utd | GOAL Antony HD 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7

Telegram | https://t.co/vILGM8CftP pic.twitter.com/8n0c3JVglf — فاستر قول | متعة الأهداف (@MmjouE) October 2, 2022

#MCIMUN #PL ⁩

⁩

Man City 5 × 1 Man Utd | GOAL hat trick Haaland HD 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7

Telegram | https://t.co/vILGM8CftP pic.twitter.com/QrLc3uTfma — فاستر قول | متعة الأهداف (@MmjouE) October 2, 2022

#MCIMUN #PL ⁩

⁩

Man City 6 × 1 Man Utd | GOAL hat trick Foden HD 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7

Telegram | https://t.co/vILGM8CftP pic.twitter.com/gqf9RfuLEW — فاستر قول | متعة الأهداف (@MmjouE) October 2, 2022

#MCIMUN #PL ⁩

⁩

Man City 6 × 2 Man Utd | GOAL HD 🎥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



to never miss any goal Follow @FA_GO7

Telegram | https://t.co/vILGM8CftP pic.twitter.com/WNUvbljBNO — فاستر قول | متعة الأهداف (@MmjouE) October 2, 2022