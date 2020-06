La emotiva carta de Jürgen Klopp al Liverpool: pone los pelos de punta

Jürgen Klopp sigue mostrando su sensibilidad, compromiso y amor por el Liverpool. El entrenador alemán, que logró el primer título de la Premier League para los ‘reds’ y rompió una sequía de 30 años sin ser campeón, es un enamorado de los principios e historia de su equipo, y también un amante de la ciudad como tal. Es por eso que se atrevió a escribir una carta abierta para todos en Liverpool.



No solo se dirigió a los aficionados de su equipo, también se acordó de la gente del Everton, el eterno rival de la ciudad, y a los mismos ciudadanos hablándoles de la importancia de su gente y su solidaridad. Sin duda, una carta que pone los pelos de punta.



“Este es un momento increíble para los increíbles seguidores de un club increíble en una ciudad increíble. Para algunos de ustedes, es el final de una larga espera para que el Liverpool sea campeón, pero ya sea que hayan estado esperando durante 30 años o 30 minutos, espero que estén disfrutando este momento tanto como lo merecen”, abrió Klopp su carta en el periódico local ‘Echo’.



El alemán dijo que es un “privilegio” ser el entrenador del equipo rojo y que sabía que llegaba a un sitio especial desde que asumió el cargo, hace cinco años, “pero es solo cuando conoces a las personas que sientes el latido del corazón de la ciudad y luego te das cuenta de lo especial que es”.



“Esto no solo se aplica a los fanáticos del Liverpool. Obviamente soy parcial porque el Liverpool es mi club, pero no soy tan parcial que no puedo ver que los fanáticos del Everton son la otra cara de la misma moneda y que la rivalidad que existe es muy importante para la identidad de la ciudad. Sé que este no es su momento favorito y si los roles se invirtieran, tampoco sería nuestro momento favorito, pero en Carlo Ancelotti, Everton tiene un gran gerente y una gran persona y no tengo ninguna duda en mi mente que su mejora desde que llegó solo continuará. Everton es un gran rival en todos los sentidos. No necesito que nadie me recuerde esto”, comentó Klopp acordándose del rival de patio.



También celebró superar a los 19 clubes restantes de la Premier League y declaro su respeto a ellos, pues entre todos hacen del fútbol inglés muy competitivo para que “la gente de todo el mundo quede cautivada por él”.



A pesar de la gran diferencia que sacó su equipo en la tabla de posiciones sobre sus seguidores, Klopp insistió en que no fue un título fácil de lograr, pero el carisma y mística de su grupo fue relevante. “Todos los homenajes que han recibido son tan merecidos y, como su entrenador, no podría estar más orgulloso”.



Además, mencionó y agradeció a dos ídolos del club: Sir Kenny Dalglish y Steven Gerrad, asegurando que ellos merecen este título y representan a decenas de exfutbolistas y entrenadores que pusieron su granito de arena en la historia de los ‘reds’.



Incluso agradeció a los propietarios del club, ‘Fenway Sports Group’. “En el fútbol moderno, debes tener una visión, una estrategia y un compromiso inquebrantable con la causa para tener alguna posibilidad de ser exitoso. En los tres frentes, me han demostrado que son líderes en el campo. Mi aprecio por ellos es absoluto”, comentó.



Su cariño a los hinchas y el pedido por la salud

Klopp dejó un apartado para los aficionados. “Tenemos los mejores seguidores que cualquier club podría desear y su parte en la construcción del club, inspirándolo y empujándolo para que sea lo mejor posible. Es tan importante que sin él nada de lo que hemos logrado sería posible”, escribió. Y agregó: “Me encanta su pasión, sus canciones, su negativa a aceptar la derrota, su compromiso, su comprensión del juego y su fe en lo que estamos haciendo”.



Sin embargo, aseguró que no le gustó ver a la gente en las calles el pasado viernes celebrando el título en aglomeraciones. Pidió solidaridad con la gente y con aquellos que trabajan en el campo de la salud, evitando al máximo la propagación del coronavirus.



“Si las cosas fueran diferentes, no me gustaría nada más que celebrar juntos, tener un desfile que sería aún más grande que el que ganamos la Liga de Campeones el año pasado, para que todos podamos compartir este momento especial, pero simplemente no es posible. Todos hemos hecho mucho para luchar contra el covid-19 y este esfuerzo no puede desperdiciarse. Nos debemos a nosotros mismos y a los demás hacer lo correcto y en este momento eso significa estar juntos y estar juntos el uno para el otro al estar separados. Cuando sea el momento adecuado, celebraremos. Disfrutaremos este momento y pintaremos la ciudad de rojo. Pero por ahora, quédense en casa tanto como sea posible. Este no es el momento para estar en el centro de la ciudad en grandes cantidades o para acercarse a los campos de fútbol. Al comienzo de esta crisis, dije que no queríamos jugar en un estadio vacío, pero si eso significaba que solo ayudaba a una persona a mantenerse saludable, lo haríamos sin preguntas y nada ha cambiado para hacerme alterar esta opinión”, comentó Klopp.



“Este es nuestro momento. Es un momento especial en todas nuestras vidas y ustedes son los que lo han hecho posible. Cada uno de ustedes es un campeón por derecho propio y no podemos esperar hasta que tengamos la oportunidad de celebrar lo que han logrado.



Nunca caminarás solo



Jürgen”, fue el final de la emotiva carta del entrenador, campeón, del Liverpool.