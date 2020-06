La modelo que reveló los excesos en las fiestas de los futbolistas

Nunca ha aceptado las invitaciones que futbolistas, o amigos de ellos, le han hecho para estar en sus fiestas; pero tiene información muy detallada de cómo son las reuniones privadas que arman los jugadores del fútbol español, pues varias amigas han asistido y disfrutado de ellas. Se trata de la modelo Amor Romeira, quien reveló cómo se llevan a cabo los excéntricos festejos de varias estrellas del balompié.



En charla con el programa ‘Socialité’, la modelo española decidió dar algunos datos de las fiestas que se organizan en apartamentos o yates privados, a los que la prensa no tiene acceso.



“Cada vez que a un futbolista le apetece hacerlo lo organiza de forma privada y en una casa y llaman a actrices, famosas de televisión o influenciadoras de Instagram”, confesó Romeira, quien también contó que los jugadores pagan buen dinero para convencer a las mujeres de asistir a sus excéntricas celebraciones: “Pueden llegar a cobrar 800 o 900 euros (900 o 1000 dólares) en planes como cruceros en los que pasan en el día con ellos”.



Aunque dejó claro que las tarifas varían según las horas que dure la fiesta y las cosas que quieren que hagan los jugadores, siempre acordado previamente.



Para asegurarse de que los futbolistas no queden expuestos y todo quede en secreto, evitando escándalos mediáticos, las mujeres deben cumplir con una exigencia: “Tienes que dejar tu teléfono móvil y tus cosas a la entrada; hasta que no acaba el día y te vas, no te las devuelven”.



Amor Romeira, que en anteriores ocasiones aseguró haber tenido relaciones con futbolistas pero sin buscar nada serio, confirmó que en las fiestas de los futbolistas, sean en apartamentos, lujosas casas a las afueras de las ciudades, o en yates, hay excesos de alcohol y sexo, aunque insistió en que nunca ha estado en una de ellas.