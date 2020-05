¿Nuevo rico o tradicional? En Inglaterra pelean el bombazo de Coutinho

La no continuidad de Philippe Coutinho en el Bayern Múnich es todo un hecho, motivo por el que su futuro es completamente incierto. Barcelona, dueño de su pase, no lo tendría en sus planes y por ello la única solución es una venta. La buena noticias es que pretendientes no le faltan al brasileño.



Según informan los medios españoles, el volante 27 de años podría seguir su carrera en Inglaterra, sitio donde ya triunfó con el Liverpool. Pero en esta oportunidad, Chelsea o Newcastle serían su destino.

El diario ‘Sport’ reveló que al representante de Couitnho le gustaría mucho una posible llegada a Satmford Bridge, debido a la admiración que siente por el club londinense y su trabajo actual, con Roman Abramovic como presidente y Frank Lampard como entrenador.



Eso sí, en cuestiones monetarias, Newcastle ‘el nuevo rico’ de Inglaterra se lleva todas las fichas. Con su pronta inyección económica, podrán ofrecerle al jugador cualquier monto salarial y al Barcelona una oferta interesante. Incluso en caso de llegar Pochettino al banquillo técnico, se reencontrarían los dos ex-Espanyol (2011/12).



Las opciones están sobre la mesa, ahora solo resta esperar la decisión del conjunto blaugrana.