¡De blaugrana! Día en que el United casi pierde a su máxima estrella

Manchester United ha estado cerca de perder a sus máximas figuras durante los últimos años, gracias al interés de los equipos más representativos del fútbol español: Real Madrid y Barcelona.



Jugadores como Paul Pogba y David De Gea han estado a punto de salir rumbo al conjunto madridista, pero por una u otra razón no se concretó negociación alguna. Justamente el diario ‘Mundo Deportivo’ develó el nombre de la última gran estrella del club que estuvo a punta de llegar, en esta oportunidad, a territorio catalán.

Se trata ni más ni menos que del joven Marcus Rashford, uno de los más grandes prospectos del fútbol inglés.



Resulta que en 2018, mientras el atacante estaba deslumbrando al mundo con grandes actuaciones, su situación contractual con los ‘Red Devils’ no era la mejor. En 2020 finalizaba el vínculo y como no se había acordado una renovación, dentro del club consideraron conveniente venderlo, por un dineral claro, para no dejarlo salir al año siguiente a coste cero.



Barcelona siguió la situación de cerca, dado que buscaba un reemplazo idóneo para el uruguayo Luis Suárez. Las conversaciones entre el club y Rashford iban por buenos términos, incluso aceptó algunas propuestas económicas.



Pero a medida que fue avanzando la negociación, el delantero se fue echando para atrás por: cambiar de liga, aprender un nuevo idioma, llegar a un equipo top y no tener un lugar asegurado; factores que no le afectaban en lo más mínimo dentro de la Premier.

​

Finalmente no se concretó la operación y el Manchester terminó renovando a su figura hasta 2023. Hoy es uno de los referentes de la institución siendo titular indiscutido para el entrenador Solskjaer y, desde aquel acontecimiento, con una cláusula, llamada por la prensa española, ‘anti-Barcelona’.