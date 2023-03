Liverpool causó desastre en M. United: DT castigaría tercera goleada

Liverpoool le endosó más que una goleada 7-0 a Manchester United: creó una mini crisis en Old Trafford que apunta, principalmente, al técnico Erik ten Hag.

Lo bueno es que el neerlandés ya antes ha tomado cartas en el asunto cuando ha sufrido derrotas importantes, pues vale decir que no es la primera vez que lo golean en la temporada.



Antes de la humillación en Anfield, el United cayó por 6-3 contra Manchester City y por 4-0 contra Brentford, esta última especialmente incómoda para el DT. Mucho se habló mucho de lo poco que corrió United, con sus oponentes superándolos con creces, y por eso Ten Hag citó a todo el equipo un domingo por la mañana para hacerlos correr la misma distancia recorrida por Brentford.



Ahora, después del 7-0, él apunta directo a la plantilla: "Puedes perder un juego, pero no de la forma en que perdemos en la segunda mitad. En la primera mitad, jugamos muy decentemente. Creamos las mejores oportunidades y luego cometimos un error organizativo. La segunda mitad fue poco profesional. Fue no puede suceder y tenemos que hablar de eso. Creo que jugamos decentemente en la primera mitad, pero la segunda mitad no fuimos nosotros. No nuestros estándares. No jugamos como equipo".



¿Qué castigo impondrá ante esa falta de profesionalismo que tanto lo amarga? Gary Neville sospecha: "Erik ten Hag se enfrentará a ellos con mucha fuerza en las próximas 24, 48 horas. Lo ha hecho esta temporada varias veces, y espero que el servicio normal se haya reanudado a fines de la próxima semana. , pero tienen que ser dueños de esa actuación hoy y tienen que ser dueños de ese resultado porque han perdido siete ceros en Anfield con la camiseta del Manchester United, es una desgracia".



Las dudas que deja el United, a pesar de su gran campaña general, cada vez que juega de visitante han empezado a incomoda, más ahora que vienen rivales como Tottenham y Newcastle. Pagarán por esta humillación pero habrá que dar vuelta a la página pues la temporada no se puede acabar por un resultado.