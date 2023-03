Y un día Liverpool volvió a ser temible: humilló a Manchester United

No hay mal que dure cien años. No existe el equipo aterrador que se olvida de su fútbol. Hoy lo sabe Liverpool, el protagonista de la más grande sorpresa de la Premier League y el que ha recuperado la memoria con una noche sencillamente inolvidable, de esas que construyen el mito de Anfield.

Vértigo, precisión, ambición y talento se volvieron a juntar en la camiseta roja para que Liverpool volviera a ser el equipo temible cuya desconcertante temporada ya era preocupante. Un 7-0 para la historia fue su balance contra un Manchester United que venía inspirado pero que sencillamente sucumbió ante el ímpetu local.



Y no fue fácil en el arranque. Será anécdota pero tenía que salvar Alisson Becker a un potente remate cruzado de Antony en el inicio, tenía que responder también él para bloquear a Bruno y contaba con suerte el portero cuando no llegaba con suficiente convicción Rashford a un pase profundo divino de Shaw que de fortuna no fue el primer tanto. Y Dalot les ganaba a todos en un centro que encontró bien ubicado al arquero local. Salvo alguna escaramuza de Núñez, todas las opciones claras de gol en la primera media hora eran del United... Como era de esperarse...



A los 38 salvaba en la raya van Dijk, cuando dudaba A. Becker en la salida (una vez más) y otro gran susto daba Casemiro en el tiro libre de Bruno al que entró adelantado y pro eso la jugada de gol se anuló.



Pero en una de esas, cuando nadie lo espera, Liverpool vuelve a ser Liverpool: fueron tres toques desde el saque de A. Becker a Robertson y el movimiento veloz de Gakpo para un remate tan cruzado que no daba opción de nada a De Gea. Gol del chico que ocupa el puesto del lesionado Díaz. ¿Gol? ¡Golazo! Cien por ciento de efectividad local.



Para no dejar enfriar el entusiasmo, de nuevo apareció el vértigo de antaño para aprovechar la pérdida de Shaw, el centro defectuoso de Salah que le quedó a Elliot y el balón directo a la cabeza del enorme Núñez, a quien no le hizo falta ni saltar para celebrar el 2-0 ante un Anfield enloquecido de felicidad.



¿Faltaba algo más para el delirio? ¿Qué tal una versión de jugador de equipo de Salah? Porque fue eso lo que abrió el doblete de Gakpo: espectacular salida por derecha, pase y gran definición del neerlandés en la noche redonda que se debía.



Pero no pararía la exhibición: Salah marcaría el suyo a los 66 en una linda definición, festejaría el segundo del uruguayo quien marcó de cabeza en el centro preciso de Henderson a los 75 y otra vez aparecería el egipcio en la foto, sin camisa (aceptó feliz la amarilla) cuando tomó un rebote a los 83 y bajó la persiana de una noche inmensamente feliz.



Para él y para su gente faltaría un festejo más: el re Firmino, el Bobby de la gente, que en su último clásico vestido de rojo convirtió el séptimo y definitivo. Sí, siete. Con arco en cero. ¿Qué más se puede pedir?



Lo necesitaban los de Klopp en una temporada horrible y es un baño de confianza que cuenta en Premier y en Champions y que nadie, ni el más optimista de todos los 'reds' se había soñado. Sí, Liverpool siendo Liverpool.