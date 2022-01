A pesar de volver como capitán, Mina no evitó la derrota del Everton

En el regreso de Yerry Mina, Everton, ya sin el entrenador Rafa Benítez, volvió a caer en la Premier League. El Aston Villa se impuso en Goodison Park gracias al tanto del argentino Emiliano Buendía.

Mina fue sin dudas la gran novedad del Everton en la previa del partido. No solo por volver al once titular tras superar sus problemas físicos sino también por el hecho de portar la cinta de capitán. Todo en el marco de su reencuentro con Emiliano Martínez tras lo ocurrido en la Copa América del año pasado.

​Desde el inicio se vio un juego lento y cortado. No es para menos, ambos equipos llegaban comprometidos en tema descenso. La zona roja les respiraba en la nuca.



Tocó esperar hasta los últimos minutos de la segunda parte para vivir las principales emociones. En tiempo cumplido, Emiliano Buendía recibió un centro preciso de Lucas Digne, cabeceó al segundo palo y el arquero Jordan Pickford salvó milagrosamente con la punta de sus pies, a pesar de jugarse al lado contrario.

Más adelante, el mismo Digne hizo efectivo un saque de esquina y Buendía sorprendió a toda la zaga del Everton en el primer palo con un cabezazo que rompió el cero en Goodison Park.

Ya en la segunda parte, los dueños de casa se mandaron al ataque. En los primeros 20 minutos, el 'Dibu' Martínez sacó sobre la raya un cabezazo de Ben Godfrey y después Dominic Calvert-Lewin se perdió el empate dentro del área.



Mina también lo intentó en una doble oportunidad a partir de su especialidad: el juego aéreo. En la primera, su disparo se fue a centímetros del palo derecho de Martínez; en la segunda, y más clara, su cabezazo salió sumamente desviado.