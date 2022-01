Máxima preocupación por la convocatoria de Stefan Medina a Selección

Los líos entre clubes y selecciones nacionales no solo ocurren en territorio europeo y el Monterrey es prueba de ello...



Javier Aguirre, entrenador del cuadro mexicano, dijo este viernes estar preocupado porque su equipo tendrá 10 jugadores que disputarán con sus selecciones las eliminatorias a la Copa del Mundo Catar 2022 previo al debut de los Rayados en el Mundial de Clubes el próximo 5 de febrero.



"Estamos ocupados en ver la manera de transportar a los jugadores una vez que terminen sus compromisos con sus selecciones, trasladarlos de sus sitios a Abu Dhabi. El viaje más descansado es de más de 15 horas con escalas; es una buena paliza para el jugador que viene de jugar varios partidos", explicó en rueda de prensa.

Para la fecha FIFA que se inicia la última semana de enero y concluye la primera de febrero, el Monterrey prestará a sus selecciones a Stefan Medina, al costarricense Joel Campbell, a los argentinos Maximiliano Meza y Esteban Andrada, al chileno Sebastián Vegas y a los mexicanos César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Luis Montes y Rogelio Funes Mori.



"Estamos hablando con ellos, intentando que lleguen lo mejor posible, un día y medio antes. Hay casos complicados, pero es un orgullo tener a tantos jugadores en sus selecciones y un orgullo representar a México en un Mundial de Clubes y eso lo entienden los jugadores. Entienden que es un esfuerzo que vale la pena", añadió el antiguo técnico del Atlético de Madrid.



En dicho sentido, Medina, dado el caso que aceptara el pedido de su entrenador, se perdería el duelo frente a Argentina en Córdoba.



Aguirre espera que sus futbolistas tomen precauciones extras para que en sus traslados a los partidos de las eliminatorias y al Mundial de Clubes no se enfermen de la covid-19.



"Además tengo una preocupación añadida que es el covid-19 porque nunca sabes dónde está. Le hemos dicho a los jugadores que tomen cuidado en sus traslados, aviones, hoteles, en las concentraciones. Es una moneda al aire", señaló.



'El Vasco' negó que sea capaz de pedirle a sus futbolistas que renuncien a un llamado a su selección con tal de participar con el Monterrey en el Mundial de Clubes.



"Nunca le pediría a ningún jugador que renuncie a su selección porque no hay mayor orgullo en el mundo del fútbol profesional que representar a tu país. Tuve la fortuna de jugar y dirigir en Mundial y escuchar tu himno nacional, son eventos en los que te enorgullece ser mexicano. Yo los motivo, ahora tengo 10, me gustaría tener 15 o 20 porque es una inyección de ánimo", finalizó.



Los Rayados debutarán ante el Al-Ahly egipcio en la segunda ronda del Mundial de Clubes 2022 que se llevará a cabo del 3 al 11 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos.