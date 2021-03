Ancelotti mantiene la incertidumbre: lo que dijo de James en Everton

Carlo Ancelotti, DT de Everton, acudió este miércoles a la rueda de prensa previa al partido contra West Bromwich (jueves, 1:00 p.m.) con una pregunta obligada: ¿jugará James Rodríguez?

El italiano no habló de cada caso puntual pero sí explicó al situación de los ausentes en la victoria contra Southampton (1-0).



"El entrenamiento es esta tarde, entonces revisaremos a James, Davies, Coleman and Olsen", se limitó a comentar.



No dio pistas sobre la razón específica de la última ausencia del colombiano y habrá que quedarse con el comentario del pasado lunes, cuando dijo que él y otros jugadores habían tenido 'molestias leves' en los últimos entrenamientos.



En cambio fue más específico sobre el anhelado regreso de Allan: "Creo que estaba en buenas condiciones, motivado, con ganas de jugar. Tenemos que cuidarnos un poco después de dos meses de baja, pero su actuación fue muy buena, como siempre. Su consistencia es realmente alta y siempre está en la cima", dijo.



Su concentración está en la meta de la clasificación a Champions: "Olvidé que quizás Liverpool o Chelsea puedan estar entre los cuatro primeros. No importa. Queremos estar ahí y ver cómo se siente. Aparte de esto, tres puntos son importantes para mantenerse en la pelea. Queremos estar ahí hasta el último partido", comentó.



Así que habrá que seguir esperando para saber si lo de James es serio o no, si podrá volver tras su ausencia contra Southampton, si el físico le ha jugado una mala pasada de nuevo o no es nada de consideración. No hay respuestas, por ahora.