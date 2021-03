¿Cuáles bajas en el XI titular son más delicadas: Brasil o Colombia?

El Reino Unido armó un verdadero lío en Sudamérica para la doble jornada de Eliminatorias que se avecina. Los futbolistas de la Premier no serían cedidos a sus selecciones nacionales y por ello desde Conmebol solicitaron una reunión inmediata con la Fifa.

Las quejas no son para menos, futbolistas de talla mundial serían bajas importantísimas para equipos, como el colombiano, que necesitan sus mejores piezas para seguir soñando con el Mundial del 2022.

Por esta razón, vale la pena hacer un recuento de las figuras que perderían tanto Colombia como Brasil para el duelo del próximo 26 de marzo en Barranquilla... ¿Quién sería el más perjudicado?



En cuanto al equipo de Reinaldo Rueda, cuatro futbolistas claves y dos recambios interesantes, teniendo en cuenta las últimas formaciones, no llegarían al Metropolitano.

Del once titular serían baja Yerry Mina (Everton, Dávinson Sánchez (Tottenham), Jefferson Lerma (Bournemouth) y James Rodríguez (Everton). Los otros dos Alfredo Morelos (Rangers) y Steven Alzate (Brighton).

Así las cosas, Colombia no tendría su habitual pareja de centrales justo en un duelo de alta exigencia, algo que complica por completo el plan a seguir. En su lujar entraría Jeison Murillo, el de mejor momento en Europa, y el otro es una incógnita total. En cuanto a Lerma, si bien tiene portento físico y marca, puede ser bien suplido.



Y James Rodríguez, el diez. Aunque sea criticado por muchos, sería ilógico pensar que su ausencia pasaría desapercibida. Otro golpe durísimo, quizás el principal, por lo que significa para el grupo y el estilo que quiera implementar Rueda.

Respecto a la ‘Canarinha’, las cosas no es que sean diferentes, incluso podría decirse que sus ausencias son más duras que la del equipo colombiano. Del once titular que suele usar Tite, al menos seis no estarán presentes y otros dos suplentes también se caerían.

​Empezando por el arco hay doble baja, mire por donde se le mire. Tanto Alisson (Liverpool) como Ederson (Manchester City) no podrían atajar frente a Colombia, dos guardametas de talla mundial. Como solo juega uno de los dos, cuenta como una sola baja.



En defensa ni más ni menos que el capitán Thiago Silva (Chelsea) no podría dar su mano al equipo, mientras que como revulsivo la banda izquierda sufriría por Alex Telles (Manchester United). Una pieza vital, una de alternancia.

En el mediocampo aparece un tapado, pero que ha sido titular en las cuatro fechas anterior: Douglas Luiz (Aston Villa). El eje del mediocampo para el seleccionado brasileño. Golpe durísimo, además de el que entraría en su lugar en condiciones normales, Allan (Everton). Van tres.

​La delantera cambiaría de cielo a tierra, sumando además que Neymar no llegaría al 100% por su lesión. Si es que lo convocan siquiera. Gabriel Jesús (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) y Richarlison (Everton) sellarían el sextete ausente de los cariocas. En Barranquilla tendrían que salir con un trío de ataque completamente nuevo.