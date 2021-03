Ausencias de James en Everton: ¿juega 1 y falla 2? ¿no aguanta los 90?

James Rodríguez no apareció ni en el banquillo del Everton, en la victoria 1-0 contra Southampton, y la pregunta se disparó: ¿vale la pena un refuerzo estelar que juega a veces sí y a veces no?

El técnico Carlo Ancelotti se apresuró a explicar la ausencia en un duelo en el que era perentorio ganar de local: "Tuvieron (James, Davies y Coleman) pequeños problemas en los entrenamientos esta semana y prefiero darles un descanso para que estén listos para el próximo partido", dijo.



Cero alarma, ninguna preocupación, al menos no explícita. Pero al final es una ausencia que da la sensación de no tener a una estrella cien por ciento disponible en partidos que, como este contra Southampton, había que ganar a cualquier precio. Suerte que no hizo falta, que Sigurdsson volvió a tomar la bandera y eso es gran noticia para Everton pero no necesariamente para el colombiano.



La percepción para muchos es que juega un partido sí y dos no y que rara vez logra estar los 90 minutos en la cancha, lo que lo convierte en una opción disfrutable cuando está pero no necesariamente indiscutible. No a la altura del propio islandés, de Richarlison, de Digne, líder de asistencias del equipo, o incluso de Godfrey, al que llaman en Liverpool el auténtico gran fichaje de la temporada.



Juegan muchos factores, la edad incluso, pero especialmente los problemas físicos del creativo, que no son nuevos ni inesperados para Everton, pues los arrastra desde sus mejores días en Real Madrid.



Pero, ¿realmente qué tan ausente es James para su equipo? La evidencia es elocuente: solo 4 veces, desde su aterrizaje en Liverpool, no fue convocado a pesar de estar habilitado. Cuatro partidos de un total de 32 que ha disputado Everton en la temporada, contando todas las competencias, no parece tan dramático, al menos no para Ancelotti, el hombre que lo vistió de azul.



James no estuvo en la lista contra Salford (victoria 3-0) ni Fleetwood (2-5) en la copa de la Liga, fue al banquillo en el duelo contra Leeds (triunfo 1-2) y falló esta vez contra Southampton (triunfo 1-0), las dos veces por la Premier League. Se perdió 7 juegos por problemas físicos (5 victorias y 2 derrotas, a propósito) pero estuvo disponible para jugar 21 de los 32 juegos de la temporada, un 65,6 por ciento. Más de la mitad no es del todo preocupante...



Sin embargo, el dato de la cantidad de partidos que logra terminar sí puede ser alimento para sus críticos: de los 21 partidos que jugó estuvo hasta el pitazo final en el campo solo 11 veces, menos del 50 por ciento. De hecho, dos veces ni siquiera completó media hora: jugó 27 minutos contra West Ham (derrota 0-1) y 22 minutos contra Manchester City (derrota 1-3). Le cuesta completar los partidos, inclusive cuando es figura, y eso es lo que necesita corregir si quiere afianzarse en una liga tan exigente como la inglesa.



¿Es suficiente razón para que también la Selección Colombia se preocupe? Da la sensación que el mejor hombre será convocado siempre, aunque no complete todos sus partidos. El tema ahora es si esos "problemas leves" de los que habló Ancelotti son realmente tan simples como para no afectar su llamado, a finales de marzo. Cada vez que algo así sucedió tomó más tiempo del previsto. Ahora Rueda espera, como todos, que esta nueva ausencia no sea tan larga.