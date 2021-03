¿Qué pasó con James? Este es el once titular de Everton vs Southampton

James Rodríguez no apareció entre los 11 titulares ni tampoco entre los suplentes, una sorpresa total en la jornada de lunes de Premier League.

El italiano se decidió por Sigurdsson como el hombre clave para el duelo Everton vs Southampton en Goodison Park, donde el dueño de casa no gana desde diciembre.



Siga en VIVO Everton vs Southampton minuto a minuto



La explicación podría ser la necesidad de abrir espacio para los recuperados Allan y Calvert-Lewin y tal vez la apuesta por hombres jóvenes en el banquillo obedezca a la necesidad de no saturar la nómina, aunque el descanso desde el último compromiso fue de 9 días. Se espera la rueda de prensa para saber la razón de la ausencia del zurdo.



Actualización: Ancelotti explica ausencia de James Rodriguez en Everton contra Southampton

​

Sin Yerry Mina por lesión, estos son los titulares:

Así va Southampton: