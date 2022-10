Guardiola no está del todo cómodo con Erling Haaland: ¿Qué le pide?

Manchester City bailó a su rival de patio, el Manchester United. Una tarde inglesa en donde Erling Haaland brilló con cinco participaciones de gol gracias a sus tres goles y a las dos asistencias a Phil Foden. Pep Guardiola pidió cinco tantos del noruego, y aunque se fue de triplete, cumplió con lo que quería el estratega ibérico repartiendo pases de gol.

Sin embargo, para Pep Guardiola no es suficiente, y no lo compran solo con las anotaciones. Un goleador se mide por convertir goles, eso está más que claro, pero en la ideología de Guardiola, esto no parece ser lo más importante. Y es que, Pep ya ha dicho que quiere un Manchester City en el que todos los jugadores tengan participación con el balón en sus pies, y es lo que más anhela con respecto al juego de Erling Haaland.



Hace unas semanas, Erling Haaland bromeó cuando le preguntaron por sus incidencias con la pelota en sus pies, y el noruego dijo que, si tiene cinco veces el balón, la idea es meter cinco goles, y así estaría satisfecho, pero esto no convence a Pep Guardiola, para nada lo convence.



Erling Haaland no necesitó ninguna adaptación en el Manchester City. En 11 partidos ha logrado marcar 17 goles (14 por Premier, tres en Champions League), sus números son una locura, pero Pep Guardiola se enfrasca en que quiere que participe más en el juego de los celestes.



Elogios sinfines para Erling Haaland, “lo que está haciendo aquí ya lo hizo en Noruega, en Austria y en Alemania… vino y se adaptó, y con la calidad que tenemos en el equipo le estamos ayudando a marcar goles. Pero yo no le he enseñado nada. Caundo aparece en el área para recibir la pelota, o cómo sorprende al defensa por detrás… tiene un sentido increíble para saber a dónde irá la pelota. Nació así, hay que felicitar a su madre y a su padre y ayudarle a que reciba más pelotas para que marque más goles”, dijo Pep Guardiola.



Posteriormente, aseveró en qué puede mejorar Erling Haaland, y criticó su pensamiento de tocar los balones que pueda y marcarlos, “lo que más me ha gustado de Haaland hoy ha sido en el tramo final, cuando ha participado más. Él dice que prefiere tocar la pelota cinco veces y marcar cinco goles, pero a mí no me gusta eso. Quiero que toque más y que participe más. Es futbolista porque marca goles, pero tiene que disfrutar de entrar más en contacto con la pelota. Me gusta que participe más ahí, pero no hay que olvidar que su mayor talento es enviar la pelota a la red”.



Por último, habló sobre Phil Foden que anotó tres goles ante el Manchester United, “Phil es una realidad. Sigue siendo joven, pero en las últimas temporadas ya ha jugado partidos importantes con nosotros. No se trata solo de la calidad que tiene, habéis visto cómo corre, cómo presiona, con qué intensidad lo hace todo. La temporada pasada jugó muchas veces como delantero, al final también será capaz de jugar como mediapunta. Cerca del área tiene un olfato de gol increíble. Qué talento, qué realidad. Es un buen chaval y vivo por el fútbol. Esperamos que pueda estar muchos años con nosotros y que su vida privada este controlada y él esté centrado en jugar al fútbol”.