¡Man. Utd habría elegido! Este sería el reemplazo de Cristiano Ronaldo

Aunque Cristiano Ronaldo ha mejorad mucho su actitud desde que abandonó la cancha prematuramente contra el Tottenham, y, pese a que Erik ten Hag mantuvo que está feliz del gol que anotó contra el Sheriff y ahora de la asistencia del luso a Alejandro Garnacho ante la Real Sociedad, los directivos del Manchester United verían la posibilidad de que el ex Real Madrid no siga en el elenco inglés.

Sin duda alguna, si el Manchester United respetaba a Cristiano Ronaldo, su salida se hubiese dado con antelación mientras se hablaba en el mercado de fichajes de verano las salidas, entre ellas la del portugués. Sin embargo, se quedaron con él y cuando parecía que Erik ten Hag lo iba a utilizar, arrancó en la Premier League con Cristiano como suplente. Lo curioso es que en la Uefa Europa League tenía la confianza plena del neerlandés sumando minutos como inicialista.



Pese a una mejoría personal sumando titularidades contra el West Ham y en los dos encuentros de la Europa League contra el Sheriff y Real Sociedad, Cristiano Ronaldo no parece estar en los planes del club en el futuro, y ya trabajan barajando nombres para suplirlo. La opción a bajo precio sería buscar en el Brentford con Ivan Toney. Ahora apareció otro nombre que la está rompiendo.



El Bayern de Múnich no sufrió mucho la salida de Robert Lewandowski, muestra de ello son los goles en la Bundesliga y en la Champions League, superando al mismísimo Barcelona en España y Alemania con el polaco en cancha. Quien ha podido disfrutar en los bávaros es Eric Maxim Choupo-Moting. El camerunés estaba buscando su oportunidad para dejar de ser suplente y en 13 partidos disputados en la temporada ha anotado ocho tantos.



A Cristiano Ronaldo le queda contrato hasta 2023, un panorama similar que vive Eric Maxim Choupo-Moting, quien también lo culmina en junio del próximo año. De acuerdo con The Daily Mail, Manchester United ve con buenos ojos que el luso salga, y suplirlo con el camerunés. Choupo-Moting sabe lo que es la Premier cuando estuvo en el Stoke City marcando cinco goles en 30 juegos.



Eric Maxim Choupo-Moting encontró su lugar nuevamente en el profesionalismo. Con el Paris Saint-Germain sufrió lo mismo sin ser una carta principal para los directores técnicos del club francés. Tras la salida de Robert Lewandowski, el Bayern de Múnich no necesitó suplirlo, pues descresta con sus ocho goles en 13 encuentros disputados entre Copa Alemana, Bundesliga y Champions League.