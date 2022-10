¿Ronaldo en Libertadores? Curiosa campaña de este club argentino

El momento de Cristiano Ronaldo en el Manchester United no es el mejor, mucho se habla de los rumores y destino que tomará su carrera en los próximos meses. El delantero volvió al gol con los ‘red devils’ en el triunfo contra Sheriff Tiraspol.

La relación con Ten Hag parece quebrada, pese a los minutos sumados y más, con lo ocurrido en Premier League, que provocó su sanción contra Chelsea.



El mundo del fútbol es cambiante y los clubes entran en esa dinámica, a través de las redes sociales. Desde Argentina, empezó una campaña para ver al jugador en la Copa Libertadores.



Argentinos Juniors publicó una curiosa imagen de Ronaldo, con la camiseta del club, pidiendo la llegada para el 2023. Pese a ser una estrategia de comunicación, pues sería un fichaje fuera de todos los costos para cualquier equipo sudamericano, no dejó de generar sorpresas.



Algo similar a lo que pasó con Luis Suárez y Nacional de Uruguay, que tenían un arraigo previo. No deja de llamar la atención, pues el futuro de Ronaldo está en el aire, seguramente, no será un equipo sudamericano.