No aguanta más: Cristiano Ronaldo tendría fecha de salida de M. United

No es feliz. Vive lo que se le va presentando y hace lo que puede para esconder su incomodidad, pero la situación lo está superando.

Cristiano Ronaldo no renuncia a su objetivo de salir de Manchester United y, según el diario Telegraph, en el próximo mercado de invierno, la ventana de mercado de enero de 2023, saldría del equipo tras fracasar en su intención de brillar en el equipo que lo disparó a la fama internacional.



El portugués no está acostumbrado a los números a lo que el técnico Erik ten Hag lo ha condenado: 212 minutos en Premier League, sin goles ni asistencias y 170 minutos en Europa League, con 1 gol en 2 juegos. Es evidente, cada vez que lo enfocan las cámaras en el banquillo, que está harto.



El tema es a dónde irá. En el último mercado de verano no logró encontrar un club que pagara los 30 millones de euros por temporada que le paga el Manchester United. No es que le faltaran ofertas, realmente es que no llegaron a satisfacer sus objetivos, aunque él hizo lo suyo y bajó hasta un 25 por ciento sus aspiraciones salariales.



Según CNN de Portugal, Cristiano descartó una oferta del Al-Hilal de Arabia Saudí por nada menos que 242 millones de euros en dos temporadas, lo que lo hubiera convertido en el jugador mejor pagado del mundo, muy por encima de Mbappé.



Se habló de un regreso al Sporting, que le garantizaría Champions League para mejorar sus récords, pero no podría pagar sus honorarios. Habrá que ver si para enero esa realidad cambia o aparece otro candidato, como en el pasado habría sido el Chelsea, que le cierre en todo. El Mundial marcará buena parte de su futuro.