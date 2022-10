Ícono del Man. Utd le responde a ten Hag: ‘ya lo han irrespetado’

Manchester United soñará toda la semana hasta el partido del jueves contra el Omonia por la Uefa Europa League con el Manchester City. Su rival le pintó la cara con un gran juego en el que con pocos toques lograron atacar y poner en problemas la zaga defensiva de los ‘Red Devils’. Tres goles de Erling Haaland y tres de Phil Foden demostraron el baile celeste ante los rojos.

Como ha sido costumbre, Erik ten Hag sentó en el banquillo de suplentes a Cristiano Ronaldo y a Casemiro. Con el pasar de los minutos, llamó aún más la atención que el estratega neerlandés no metiera al astro portugués, pues el Manchester United no levantó cabeza y en el descanso se fue con un 4-0 en contra.



Un resultado estrepitoso y Cristiano Ronaldo no aparecía en el gramado. La cara del luso demostraba esa ansiedad por jugar, pero Erik ten Hag nunca pensó en meterlo. Al preguntarle por qué no lo utilizó, dijo que no quería faltarle al respeto ni al jugador ni a su trayectoria deportiva por el marcador vergonzoso de 6-3 en contra. No obstante, el Manchester United empezó a irrespetarlo al no oírlo cuando manifestó que se quería ir.



Aunque está bien que se hayan querido quedar con Cristiano Ronaldo por el jugador que es, el trato no ha sido bueno dejándolo como suplente. Por esta situación, Roy Keane, exjugador del Manchester United envió un mensaje y le respondió a Erik ten Hag por sus declaraciones en rueda de prensa.



En diálogo con Sky Sports, Roy Keane mantuvo, “el Manchester United debería haber dejado que Cristiano Ronaldo dejara el club en el verano. Le está faltando el respeto”. Lo blindó agregando, “si miras su récord de goles, tiene tantas posibilidades como cualquier otro jugador de poner el balón en el fondo de la red. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y si está sentado semana tras semana en el banquillo del Manchester United no es bueno”.



A lo largo del verano, Cristiano Ronaldo manifestó su deseo por irse del Manchester United. Se habló del Chelsea, del Atlético de Madrid, entre otros, además de un posible regreso a su primer equipo, el Sporting de Lisboa. El club no permitió la salida del portugués y Roy Keane concluyó, “deberían haberlo dejado ir cuando llegó la oportunidad. Tenía opciones, lo sé con certeza, y aferrarse a él para que se siente en el banquillo creo que es ridículo para un jugador de su estatura”.