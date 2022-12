Enzo Fernández, la novela del mercado: en Inglaterra lo buscan

El Mundial que tuvo Enzo Fernández con Argentina, no solo lo catapultó para ser campeón del mundo, sino para lograr llevarse el premio al mejor jugador joven. Un merito no menor, pues empieza a dar indicios de cómo será su futuro.



Todo indica que este volante formado en River Plate, será una de las futuras figuras del fútbol mundial, no solo por ganar la Copa del Mundo. El Benfica lo posee, por el momento. Aunque son conscientes que en cualquier momento, más temprano que tarde, dará el salto de calidad a uno de los clubes de la elite.



En Inglaterra empiezan a surgir los nombres, con dos destinos probables. De acuerdo a información de los diarios A Bola y Daily Mail, a las oficinas del cuadro portugués llegarán dos ofertas del Manchester United y del Chelsea, cada una por 127 y 130 millones de euros, para hacerse con los servicios del volante.



Además, entrará en el record de ser el jugador argentino más caro de la historia. Actualmente ese registro lo posee el delantero Gonzalo Higuain, con la transferencia de Napoli a la Juventus por 90 millones de euros.