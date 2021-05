¿Querían un papá? ¡Ahí va su regaño! La furia de Ancelotti con Everton

Carlo Ancelotti tiene esa fama de cercanía, de calidez, de eso que para James Rodríguez es una relación "de padre e hijo".

Pues bien, como buen papá, cuando los hijos lo hacen todo mal, no puede esperar nada distinto al regaño. Y lo hizo público y evidentemente fastidiado y decepcionado el DT, tras la enorme decepción de la derrota 1-2 de Everton, otra vez fallando en casa contra Aston Villa.



"Merecíamos perder", dijo, muy molesto el italiano, ante los medios de comunicación.



Le preguntaban cómo es que en el regreso goleador de Dominic Calvert-Lewin, quien había empatado 1-1 justo seis minutos después de que Ollie Watkins le cobró un error de Mason Holgate para abrir el marcador, pero Anwar El-Ghazi, a diez minutos del final, marcó un gol que le amargó la vida a Ancelotti.



"No fue lo suficientemente bueno, no lo suficientemente bueno... Fue completamente diferente al último partido que jugamos contra el Arsenal, donde jugamos con más concentración, más espíritu y más actitud", lamentó.



"El comienzo del juego fue realmente malo. No hubo concentración, muchos pases fallaron y no hubo equilibrio. Tuvimos oportunidades, también concedimos mucho y, al final del día, merecíamos perder". Preciso y decepcionante resumen.



Ancelotti, por mucho que se esforzó, no logró explicar el rendimiento irregular de su equipo y especialmente sus problemas para ganar en Goodison Park, que debería ser una fortaleza. Esta vez le faltó James, a minutos del inicio del partido por un nuevo problema físico, y su talento evidentemente se extrañó. Pero faltó rebeldía, intención de cambiar el ritmo para quienes sí fueron al campo y eso es lo que tiene tan molesto al entrenador.



Ahora Everton está a 3 puntos de West Ham por el cupo a Europa League pero a 9 de Chelsea y el ya esquivo cupo a Champions League, con 4 jornadas por jugar. Todo cada vez más cuesta arriba...