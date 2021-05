Sin James, Everton perdió con Aston Villa y se complicó en Premier

Everton cayó 1-2 con Aston Villa y se complicó en Premier League, en una nueva jornada de la Liga de Inglaterra, la cual comenzó con sorpresa, luego de que se confirmara la ausencia de James Rodríguez, quien había sido anunciado como titular, pero que, por un nuevo problema en su pantorrilla, tuvo que salir de la nómina inicialista para darle paso a Alex Iwobi.



Además, el otro colombiano del plantel, Yerry Mina, fue suplente con los toffees y no ingresó en el partido.

En un primer tiempo bastante movido, las emociones no tardaron en llegar y ambos equipos se fueron al entretiempo con un gol en el marcador.



Aston Villa, que no tuvo a su máxima figura, Jack Grealish (lesionado), fue el primero en dar el golpe en el Goodison Park, y al minuto 13, a través de Ollie Watking, se adelantó en el tablero. El delantero, quien es la revelación del campeonato, aprovechó un error en salida de Mason Holgate, para definir con categoría ante el achique de Jordan Pickford.



Los toffees reaccionaron y gracias a una de sus figuras igualaron el partido. Dominc Calvert-Lewin sacó provecho de un tiro de esquina cobrado por Lucas Digne, para atacar el segundo palo y con un fuerte cabezazo vencer el pórtico defendido por Emiliano Martínez.



El conjunto visitante, dirigido por Dean Smith, no sacó el pie del acelerador y con Anwar El Ghazi y Bertrand Traoré atacó los costados de los azules; sin embargo, se encontraron con Pickford, quien tuvo una gran noche y salió figura de la primera mitad. Además, dos remates en el palo le impidieron a los villanos aumentar la diferencia.



En el segundo tiempo, los equipos bajaron la intensidad y el partido se empezó a disputar en la mitad de cancha. Ancelotti apostó por Bernard y Fabian Delph para cambiarle la cara a su equipo.



Los de Merseyside, con un jugo vertical, intentaron atacar el pórtico visitante a través de sus delanteros Richarlison y Calvert-Lewin, pero, entre la mala definición y la férrea defensa del Aston Villa, liderada por Tyrone Mings, el marcador no cambiaba y se mantenía la igualdad.



Sin embargo, en el cierre del encuentro, los villanos, en una jugada de contra encontraron el segundo tanto de la noche. El Ghazi, en el 80, recibió un pase fuera del área y con su pierna derecha clavó el balón en el ángulo, imposible de atajar para Pickford.



Con la derrota, Everton se mantiene en la octava posición (52 puntos) de la Liga, perdió la oportunidad de igualar a West Ham y puso en riesgo su clasificación a competencias europeas.