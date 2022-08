¿Una movida por Ronaldo? El Atleti rechazó esta oferta por Joao Felix

El Atlético de Madrid ha rechazado una oferta de 130 millones de euros del Manchester United por Joao Félix, según avanzó el diario 'AS' y confirmó EFE en fuentes del club, aunque la entidad no reveló las cantidades, con lo que frustra la renovada ofensiva del conjunto británico por el atacante portugués, por el que pagó 127 millones de euros al Benfica en el verano de 2019.



La propuesta, según fuentes conocedoras de la situación, se ha producido actualmente y ha sido desestimada por el Atlético de Madrid, que no vende y se remite a la cláusula de rescisión del jugador de 350 millones de euros. El futbolista internacional portugués, de 22 años, tiene contrato con él hasta junio de 2026.

Joao Félix inicia su cuarta temporada en el conjunto madrileño, con el que ha disputado 112 partidos de competición oficial y ha marcado 29 goles, aún sin la eclosión definitiva que se espera de él tanto en su actual equipo como en la selección portuguesa y en el fútbol mundial.



Ya ha demostrado todas sus cualidades en diversos partidos, con actuaciones estelares, pero aún sin una constancia total para trasladarlo a un curso entero, entre diversos vaivenes por las lesiones y las ausencias de varias alineaciones titulares, aunque la pasada campaña, a raíz de la derrota por 0-1 con el Levante, se adueñó de nuevo de su puesto en la alineación, irrebatible por el liderazgo que demostró sobre el terreno y los números: siete goles y tres asistencias en 14 partidos entonces, cuando el equipo había tocado fondo y necesitaba una reacción rotunda.



"Joao está creciendo, con una madurez que se le ve en el campo. Ve mejor que los demás. Está en un gran momento. Ojalá siga creciendo, porque está en el mejor momento de su carrera. Las cosas salen naturalmente, pero sí se trabaja para llegar a esta situación. Trabajó, sufrió, lo pasó mal, tiene talento, ve mejor que los demás, tiene gol y ojalá pueda sostener dentro del campo todas estas palabras", explicó Diego Simeone, su entrenador, el pasado lunes tras la victoria por 0-3 contra el Getafe, con tres asistencias del '7' atlético, uno de los líderes del actual proyecto.



La plantilla del Atlético está compuesta actualmente por 22 futbolistas, con la competición ya empezada, pero surgen algunas dudas aún a dos semanas del cierre del plazo de fichajes. Una se centra en su goleador, Álvaro Morata, autor de seis tantos en los últimos tres choques, los dos finales de la pretemporada más el primero de la Liga en Getafe, y pretendido por el Juventus, sin que el futbolista ni su técnico hayan zanjado con rotundidad la incertidumbre en su comparecencia de prensa tras el 0-3 en el Coliseum Alfonso Pérez.



"No soy dueño del club, soy el entrenador. Morata está muy bien, trabajando de una manera extraordinaria y todos los que estamos con él esperamos que pueda seguir con nosotros. Todos los futbolistas necesitan tener confianza para hacer cosas importantes. Vino con mucha humildad, con ganas de trabajar, se le veía desde el primer día, no exigiendo absolutamente nada, sino esforzándose por llegar a esta forma en la que está", apuntó Simeone en la rueda de prensa del lunes.



"Tengo muchas ganas de jugar aquí, de trabajar, jugar partidos, jugar muchas competiciones también. Tengo mucha ilusión por esta temporada, pero como la he tenido siempre cuando he estado aquí, que siempre me han tratado muy bien y estoy feliz. Lo voy a dar todo. Por esfuerzo y compromiso no será", dijo Morata.



Otra de las dudas del mercado es si el Atlético fichará un nuevo lateral derecho (o central) después del traspaso de Daniel Wass, que ejercía esa doble función, al Brondby. "Tenemos alternativas diferentes en esa posición de Molina y veremos si viene alguien o no. Hasta que no se cierre el libro de pases hay que estar muy tranquilos de todo que se dice y esperando cómo se cierra todo", señaló el pasado domingo el técnico argentino, en la víspera del enfrentamiento contra el Getafe.



EFE