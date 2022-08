Dele Alli es tendencia en Inglaterra: la dura advertencia de Mourinho

Inglaterra lamenta que Dele Alli, una de sus máximas figuras en el pasado Mundial 2018, llegó a un punto de decadencia que lo llevó a ser suplente del Everton, y que lo tendría a punto de irse por una oferta del Besiktas de Turquía.



Alli es tendencia en las redes sociales inglesas, pues, a sus 26 años, el mediocampista no cuenta para Frank Lampard en Everton…y pensar que hace apenas cuatro años era considerado como el futbolista de mayor proyección en el Reino Unido.



En Tottenham Hotspur fue figura, pero desde 2019 para acá ha tenido una baja notable en su nivel, que lo llevó al Everton en enero de 2022, pero apenas ha jugado 363 minutos este año. Ahora podría fichar por el club turco, lo que sentenciaría su carrera.



Con la posibilidad de salir de Inglaterra, Dele Alli es tendencia, pues le recuerdan las fuertes palabras de Jose Mourinho hacia el jugador, cuando era entrenador del Tottenham, haciendo un duro pronóstico de lo que podía ser su carrera si no se exigía como la figura que era en su momento.



“El tiempo vuela. Y creo que un día te vas a arrepentir si no llegas a donde puedes llegar”, dijo Mourinho en el documental ‘All or nothing Tottenham’.



“Tengo 56 años ahora, y ayer, ayer, tenía 20. En poco tiempo. El tiempo vuela. No espero que seas el hombre del partido en cada partido, no espero que marques goles en cada partido. Quiero decirte que creo que te arrepentirás. Deberías exigir más de ti. No soy yo exigiendo más de ti. Yo no. Nadie. Tú. Creo que deberías exigirte más”, fue el consejo de Mourinho a Dele Alli, que parece que no tuvo en cuenta para mejorar en su carrera.