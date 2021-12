De castaño a oscuro: récord de casos de covid preocupa a la Premier

La Premier League lo hace todo para mantener su cronograma, para no parar a pesar de las quejas constantes de los propios protagonistas del espectáculo: 'el show debe continuar'.

Pero habrá que ver hasta cuándo se puede mantener esa decisión, pues los nuevos casos de la variante ómicron de covid 19 amenazan a toda Inglaterra y de eso no escapa el fútbol.



En su último reporte oficial, los 20 clubes de la Premier reportaron 103 casos positivos solo entre el 20 y el 26 de diciembre, una cifra récord semanal desde el inicio de las pruebas, el año pasado.



"Los 15.186 test realizados entre los jugadores y personal del cuerpo técnico" arrojaron este resultado, confirmó la organizaron, añadiendo que la semana previa hubo 90 casos, lo que ya era un récord.



Este lunes, en el 'boxing day', fue necesario cancelar tres partidos, que se suman a los 12 que se han reprogramado por la imposibilidad de los clubes de contar con el mínimo de 13 jugadores de campo requeridos.



La Premier hace pruebas rápidas diarias a jugadores y empleados de los clubes y dos pruebas PCR por semana, lo que para muchos da la idea no de que el virus está fuera de control, sino que se hacen muchísimos test.



En todo caso, a entrenadores como Jurgen Klopp, de Liverpool, le parece que lo que ocurre es absurdo: " jugar el 26 y después el 28, eso no está bien, lo digo porque es verdad y creo que podemos encontrar soluciones. No es tan difícil jugar al fútbol de una forma ligeramente diferente. El 26 y el 29, ¿cuál sería el problema?", se preguntó, en referencia a la cancelación de juegos, que acumula partidos después.