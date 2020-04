‘Se declara al ganador en el campo’: explota Van Gaal con las ligas

El holandés Louis van Gaal criticó este sábado a los clubes que han pedido cancelar las competiciones ligueras por el COVID-19 y dijo que "en el deporte se declara al ganador en el campo".



El exentrenador reprochó el llamamiento del actual líder de la Eredivisie, el Ajax, para suspender el torneo definitivamente y aseguró al periódico neerlandés Algemeen Dagblad que "hay clubes que usan la crisis del coronavirus para su propio beneficio".



"La UEFA y la FIFA están dispuestas a ajustar las reglas y ofrecer margen. Bien, comencemos a trabajar entonces. Luego se puede ampliar un poco la próxima temporada con más partidos entre semana", propuso Van Gaal.

La posición de la UEFA y de la Federación Holandesa de Fútbol, que planea reanudar la Eredivisie en la segunda quincena de junio, ha chocado con la del Ajax. Según su director técnico, Marc Overmars, ambas instituciones están anteponiendo los intereses económicos a la salud de los jugadores y sus familiares por el riesgo de contagio.



Van Gaal respondió que los partidos deberían reanudarse si las autoridades sanitarias establecen "que el coronavirus ha sido derrotado".



A falta de ocho jornadas, nueve para algunos equipos, el Ajax y el AZ Alkmaar lideran la Eredivisie con 56 puntos, aunque el conjunto de Ámsterdam está en cabeza por diferencia de goles. "No puede ser que después de 25 partidos se haga un arreglo para que el Ajax sea campeón. El AZ Alkmaar tiene el mismo número de puntos y llevamos tres cuartos de la temporada. ¿Eso no importa? No tiene sentido", argumentó.



Para Van Gaal, la crisis provocada por el COVID-19 también tendrá consecuencias en las cifras del mercado de fichajes de este verano. "No creo que veamos transferencias de más de 100 millones de euros", indicó