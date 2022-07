No estaba tan loco Ospina: alucinante oferta a Cristiano desde Arabia

Mientras en el mundo los problemas del día a día son de plata, en Arabia Saudí es un tema que no preocupa. Por eso son capaces de perder la cabeza por culpa del fútbol sin sonrojarse.

Porque es eso lo que parece el último rumor del mercado de fichajes, que habla de una ambición gigante de parte de un equipo que no fue identificado pero que apostaría durísimo por una figura mundial.



Según informaron los canales TVI y CNN Portuguesa en las últimas horas, el portugués ha recibido una oferta por la friolera de 300 millones de euros para jugar dos temporadas en esa exótica liga.



Hasta el plan de pagos le habrían enviado para seducirlo: se pagarían 30 millones por el traspaso al Manchester United y al jugador le corresponderían 250 millones, que se pagarían por mitades en dos temporadas, más 20 millones para intermediarios, léase Jorge Mendes.



¿Qué le está pensando? Sin duda que, a los 37 años de edad, sería la jubilación ideal, además de la más lucrativa de la historia, probablemente no solo del fútbol. Pero el capitán portugués no quisiera irse en el año del mundial a una liga que no sea una de las 5 grandes de Europa, lo que descarta que vaya ahora pero no que llegue, finalmente, a territorio árabe en un futuro.



Cristiano todavía espera que las posibles opciones de Chelsea, Nápoles, Roma o hasta FC Barcelona, que se han mencionado últimamente, pase de los sondeos a las ofertas concretas. Por ahora eso no ha sucedido y la opción de Manchester United es lo único concreto, aunque la tensión ha crecido tanto que pocos creen que quiera seguir una temporada más.



Así que a estas alturas nadie descarta una mudanza a Arabia Saudí... Pensar que a David Ospina se le vino el mundo encima por elegir a Al-Nassr y muchos hasta piden que salga de la Selección Colombia... ¿qué dirían si acaba compartiendo liga con Cristiano Ronaldo?