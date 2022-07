Ospina no es el único: colombianos seducidos por exótica Arabia Saudí

David Ospina es nuevo refuerzo del Al Nassr FC, equipo de la exótica Arabia Saudí. No pesó la falta de competencia a alto nivel, la duda sobre su futuro en la Selección Colombia, la incertidumbre de una liga que la propia Fifpro recomendó no elegir... ya ni llorar es bueno.

El arquero titular de la Selección Colombia eligió un contrato millonario (se dice que llegaría a los 5 millones de dólares al año, contando las bonificaciones) a la competencia de una de las cinco grandes ligas de Europa, un derecho absolutamente respetable pero que genera en el país dudas sobre su rol en la selección nacional, ahora que comenzará la era Néstor Lorenzo.



Con seguridad lo habrán hablado antes, no buscando permiso pero sí sondeando lo que pasará con las convocatorias futuras. ya se verá el resultado de esta apuesta.



Lo cierto es que Ospina no es el primero que cede a la tentación en una competencia con dinero asegurado, pero todo lo demás en el reino de la incertidumbre. Antes hubo varios colombainos que también apostaron. ¿Cómo les fue? Repase a los predecesores del portero antioqueño:



1. Gustavo Cuéllar

En 2019, cuando era uno de los ídolos de Flamengo de Brasil, se fue a Al-Hilal, que pagó 7,4 millones de dólares por él. Para su fortuna, cuando llegó Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, no dudó en convocarlo. Hoy es un habitual.

​

2. Macnelly Torres

En 2013 se fue de Atlético Nacional, en un pico alto de rendimiento, para fichar por Al Shabab, a cambio de 4,5 millones de dólares. Jugó 17 partidos, dio tres asistencias y tras una sola temporada volvió al Cali. Tuvo que demandar para exigir sus pagos.



3. Johan Arango



En 2018, después de dar vueltas por Colombia y México, fichó por el Al-Batin. Duró una temporada y marcó un gol en 11 salidas. Hoy está dedicado a sus negocios particulares



4. Marco Pérez

En 2019, el atacante firmó con Al-Raed, con el que jugó 29 partidos (5 goles). luego de su paso por Deportes Tolima. Volvió a Colombia y hoy hace parte de Águilas Doradas.



5- Cristian Bonilla

Un arquero que hizo todo el proceso de Selecciones Colombia, apostó, en 2018, por Al-Fayha. Jugó 16 partido en su única temporada, sufrió la lesión de ligamento cruzado y volvió a La Equidad. Hoy está retirado.



6. Jhon Pajoy

El atacante apostó en 2018 por Al-Hazm Rass tras su paso por Santa Fe. Jugó 32 partidos y marcó 3 goles. Hoy vive un renacer en su carrera en Atlético Junior.



7. Ezequiel Palomeque

Jugó en Letonia, República Checa, Bielorrusia... Arabia Saudí no parecía tan exótico. En 2019 llegó a Al-Raed y jugó 14 partidos. Hoy está en Alianza Petrolera.