¿Por qué sí y por qué no? David Ospina y el 'paraíso' de Arabia Saudí

¿Firmar o no firmar? Esa es la cuestión para David Ospina, quien tendría los días contados en Italia, donde supo afianzarse y jugar 103 partidos en cuatro temporadas en Napoli.

En su decisión hay una enorme lista de variables: su edad (33 años), su necesidad de ser indiscutible (en Napoli siempre tuvo que someterse a la alternancia), el que puede ser el último gran contrato de su carrera... y claro, la familia, la estabilidad, el futuro personal y profesional.



Son demasiadas cosas juntas para decidir a la ligera, más cuando en frente hay un cheque generoso que lo desequilibraría todo. ¿Qué es lo mejor en este momento de su carrera? Van algunos puntos a tener en cuenta:

¿Por qué sí firmar con Al Nassr?



- Dinero y tiempo

Mientras Napoli habría ofrecido dos años de contrato a razón de 2,2 millones de euros por temporada, Al Nassr lo estaría tentando con un contrato de 3 años, a razón de 3,5 millones de euros netos por año más bonificaciones, según datos del periodista Nicolò Schira, Si los términos son favorables, el pico sería de hasta 5 millones por temporada. Es difícil, por no decir imposible, negarse.



-En rol de figura

​Una de las situaciones que, con 33 años, puede desequilibrar la balanza es la continuidad: es difícil hacer la fila a esa edad, como se suponía que sucedería en Real Madrid... por mucho que sea el Madrid. Después del Niza, primera estación en Europa, Ospina hizo fila siempre en Arsenal y en Napoli y podría ser suficiente para él. Ahora iría en condición de figura nadie discutiría su rol de titular. Es como elegir entre ser cabeza de ratón o cola de león... él preferiría lo primero.



-El tema Selección

A la hora de decidir también está el asunto de la Selección Colombia: vuelve Néstor Lorenzo, quien lo conoce y confía en él, pero hay que tener continuidad, una obligación para entrar en las convocatorias y mantenerse como titular. Él elegiría eso para cumplir la meta de volver a un Mundial. Después del duro golpe de la eliminación de Catar, también él entiende que no le quedan muchas citas más.



-El último gran contrato

Es imposible criticar a un jugador maduro, consciente que a su carrera no le quedan tantas alternativas, por elegir una opción que sueñan hasta aquellos que apenas están arrancando. Un contrato millonario y por tres temporadas no es un lujo tan común hoy en día y hay que saber que puede no repetirse. Además, la estabilidad de la familia y el plan de retiro empiezan a rondar y, para un hombre inteligente como Ospina, eso hay que asegurarlo con dinero, más que con buenas intenciones.

¿Por qué no firmar en Arabia?



Es verdad que en términos económicos hay muy poco que cuestionar en la oferta de Al Nassr, pero puede no ser lo único que pese en la decisión.



- El espejo James

​Arabia Saudí no es una liga competitiva. Será emergente, aspiracional, llena de ambición, pero hoy mismo no se acerca, ni en un millón de años, a una de las cinco grandes de Europa, donde aún debe haber muy buenas opciones de mercado. Si lo que más pesa es el salario, podría exponerse a mirarse en el espejo de James Rodríguez, quien ahora que descubrió que el paraíso no era tan así, busca desesperadamente cómo salir. Son muy amigos, seguro lo han conversado.



-¿Por qué la prisa?

Los arqueros pueden mantener un alto nivel inclusive hasta los 40 años y para eso le faltan al menos seis temporadas a Ospina. El arco de Colombia es suyo por edad, experiencia y autoridad y no hay, en el panorama actual, quién amenace esa condición. Entonces, ¿por qué la prisa? De nuevo, es una respuesta tan personal que sería casi irrespetuoso atreverse a entrometerse.



-¡No firmes!

​El sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO) aconsejó en las últimas horas a los futbolistas profesionales que no firmen contratos con clubes de Argelia, China, Grecia (Super League 2), Libia, Rumanía, Turquía y, atención, Arabia Saudí. La señal de alarma es por las violaciones contractuales sistemáticas y generalizadas en esos países, que hacen que los jugadores se enfrasquen en complejos procesos jurídicos que, en su mayoría, no darían resultados favorables. No es una percepción para Ospina, de hecho es la organización que defiende los intereses de los jugadores en el mundo la que ruega no firmar: valdría la pena tener en cuenta la alerta.