Tensión al máximo: Riquelme le tiró a Gallardo y él le respondió

Juan Román Riquelme sigue estando entre los planes de la dirigencia de Boca Juniors y prepara su partido de despedida, que se jugará el 12 de diciembre de este año. En una entrevista, el exfutbolista habló de todo y dejó una dolorosa broma contra Marcelo Gallardo, a quien elogió.



Aunque le dijo 'genio', también comentó: "Es un genio, armó 10 equipos en cinco años, le gusta el fútbol, vive del fútbol y habla muy bien de él... Pero no ganó todo. Fue a jugar el Mundial de Clubes y no compitió nunca", haciendo mención al Mundial de Clubes que ganó el cuadro xeneize.

Marcelo Gallardo, en rueda de prensa, respondió a este tema y no dejó nada en el olvido, pues también le lanzó algunas críticas que generaron revuelo en Argentina.

"No comparto ni lo de genio ni que no hemos competido. Fuimos a competir y nos tocó perder, nada más. En cuanto a las distancias entre Sudamérica y Europa, no hay que ser un genio. Es importante... pero en un partido hay chances de perder. Nos tocó perder contra un gran Barcelona. Román tiene tiempo de comer asado y hablar de fútbol, yo pienso en los partidos que tengo por delante. No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo y nosotros somos competitivos. No estamos para competir con ellos, estamos para competir acá", finalizó.