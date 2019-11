Riquelme fue claro: su opinión sobre las fuertes palabras de Bermúdez

Juan Román Riquelme es el nombre de moda en Boca Juniors. El símbolo y máximo ídolo xeneize, se prepara para su partido de despedida en La Bombonera, el próximo 12 de diciembre. Pero además, en el momento de crisis deportiva e institucional que vive el equipo argentino, su nombre ha sido mencionado en las campañas de varios aspirantes a asumir la presidencia del club.

El recordado ‘10’ aseguró que no está para apoyar a ninguno de los candidatos de Boca, pues no es caballito de batalla de nadie. Pidió la unión de los hinchas para volver a darle grandeza al equipo y que vuelva por las épocas de gloria.



Riquelme habló de Jorge Bermúdez para ponerlo de ejemplo de lo que se vive entre la hinchada boquense. El colombiano es uno de los exjugadores más activos en redes sociales y el de críticas más fuertes al proceso del técnico Gustavo Alfaro y del presidente Daniel Angelici.



Es por eso que Juan Román opinó sobre las ácidas palabras del ‘Patrón’ y lamentó que sus palabras puedan jugar en contra de un histórico como el exdefensor.

“Hay cosas que miro más allá del partido en sí. Que me gustaría que fueran como yo las siento, que cuando Boca pierde un partido están todos atentos a lo que pone Bermúdez. Cuando toca un partido importante, y Jorge dice tal cosa, al otro día se habla de que eso no suma, de que eso está mal, de que después del partido en cancha de River estuvieron con que no ayudaba, que hay que ayudar y estar todos juntos. Jorge lo hace porque ama a nuestro club. Los que jugamos antes nos acostumbramos a ganar, nos fue bien y cada uno a su manera defiende su escudo. Hoy nos duele mucho más que antes perder. Y me molesta que digan que lo de Jorge no suma. Porque eso dice que depende quien gane las elecciones Jorge no puede entrar al club, y eso no está bien”, apuntó Riquelme.