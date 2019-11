¿Se va Valverde? los 3 candidatos que suenan para reemplazarlo

El Barcelona volvió a jugar mal y no pudo ganarle al equipo que, en el papel es el más débil de su grupo en la Uefa Champions League. El cuadro catalán venía de perder con el Levante en la Liga de España y el empate de este martes no lo soportó un sector de la afición culé que abucheó al equipo. Mientras el técnico Ernesto Valverde se muestra muy tranquilo en la rueda de prensa, en la ciudad Condal ya se habla de su posible salida a mitad de temporada, por los malos resultados y el juego que no corresponde al estilo del Barça en los últimos años.

Son tres los nombres que suenan para reemplazar a Valverde en el banquillo azulgrana y así lo presenta el diario El Mundo en su edición de este miércoles.



El primero es Ronald Koeman, actual entrenador de la selección de Países Bajos. Ex jugador del Barcelona y quien se convirtió en una leyenda del club catalán al anotar el gol que le dio el título de la primera copa de Europa en 1992, Koeman tiene la primera opción entre los directivos por su cercanía con el club.



La segunda opción y la que sería la gran sorpresa es la del argentino Marcelo Gallardo, actual técnico del River Plate y quien atraviesa el mejor momento de su carrera como entrenador, al llevar al club de Buenos Aires a dos títulos de Copa Libertadores y está en la final por lo que tiene la posibilidad de ganar la tercera en su cuenta. Según el medio citado, lo que gusta de Gallardo a la directiva ‘culé’ es su estilo de juego.



El tercer opcionado es otro técnico de Países Bajos: se trata del actual entrador del Ajax, Erik Ten Hag, quien llevó a este club a ser la revelación de la temporada pasada al llegar a la semifinal y dejar en el camino a grandes como Real Madrid y Juventus. Su punto a favor, además del estilo similar al del Barcelona, es que sabe apostarle a los jugadores de la cantera.