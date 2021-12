Técnico de James Rodríguez no tuvo piedad: señaló 'falta disciplina'

Este miércoles, Al-Rayyan de James Rodríguez se medirá al Al-Shamal de Jeison Medina, en el que será el primer duelo de colombianos en la Liga de Catar. El francés Laurent Blanc, entrenador del '10', fue crítico y apuntó a algunos de sus jugadores diciendo que les falta disciplina y mentalidad ganadora. Este martes, previo al partido, habló de la falta de resultados.

"Nos faltó disciplina y fuerza. Cuando vemos los primeros 15 minutos del partido contra el Qatar SC, vemos que echamos de menos a Hashem, que es un jugador fuerte en ataque, medio y defensa. Queremos recuperar fuerzas, porque en el fútbol y los deportes en general, si no tienes fuerza y disciplina, es difícil lograr resultados", mencionó Blanc en declaraciones recogidas por el diario Marca, sobre el último duelo que perdió (1-0) Al-Rayyan, en el que James regresó tras casi dos meses y jugó 80 minutos.



"Necesitamos recuperar victorias lo antes posible. Hablé de esto con los jugadores y todos coincidieron conmigo en que tenemos que hacer más y más. En todos los resultados anteriores no teníamos la lista completa y ahora es lo mismo porque tenemos muchas lesiones y tenemos algunos jugadores que irán a jugar el Campeonato Africano. Desde mi punto de vista, es necesario recuperar la mentalidad ganadora, de momento no la tenemos, y yo digo que si no tienes la mentalidad ganadora, es difícil ganar", agregó.



Finalmente, el entrenador francés se refirió al duelo de este miércoles, que será a las 8:10 am (hora colombiana). "Para el siguiente partido no tenemos tiempo suficiente para prepararnos, pero hablé mucho con los jugadores y les dije que si no tenían disciplina en el campo es difícil obtener el resultado". Así que James, a tomar atenta nota para el que será el último partido del año.