Es serio: así es millonaria desvalorización del fútbol por coronavirus

La sospecha de una crisis económica sin precedentes en el fútbol mundial ha pasado a ser un hecho irrefutable mucho antes de lo que temían los más pesimistas.

Un estudio del CIES Football Observatory asegura que se puede evaluar el impacto de la pandemia del coronavirus covid-19 en las brechas que hay en el posible valor de transferencia de los jugadores en caso de que no se juegue ningún partido y no se extienda ningún contrato hasta finales de junio.



Atención al dato: el valor total de transferencia de los jugadores de las 5 ligas top de Europa (Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia) se disminuiría en un 28 por ciento, pasando de 32.700 millones de euros a 23.400 millones si la competencia no se reactiva.



Según el estudio, "el alcance de la disminución varía según varios factores, como la edad de los jugadores, la duración del contrato, la trayectoria profesional y el rendimiento reciente".



Eso significa que las pérdidas más importantes se darán en futbolistas con mayor edad y con contratos próximos a expirar, que además jugaron menos partidos en la actual temporada.



¿Cómo afectaría a los clubes esa tendencia? El mismo reporte explica cómo la crisis tocaría a PSG, que llegaría a perder unos 302 millones de euros (-31,4%), a Real Madrid, que rondaría los 350 millones de euros (-31,8%) y al Barcelona, con cerca de 366 millones de euros (-31,3%). ¿Se entiende ahora que Messi y la plantilla decidieran rebajar en un 70 por ciento sus salarios para paliar la crisis?



Esta sería la proyección de pérdidas, según el estudio de CIES:

Tabla de CIES Foto: Tomado de www.football-observatory.com

El gráfico muestra cómo la crisis golpearía muy fuertemente al Olympique de Marsella, donde el valor en traspasos de jugadores bajaría en un 38%, lo que implica una pérdida de unos 97 millones de euros.