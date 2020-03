La buena noticia que recibió David Ospina en dura cuarentena en Italia

Son buenas, más que buenas justas, las noticias que ha recibido el arquero David Ospina en medio de una rigurosa cuarentena que ya cumple varias semanas.

Según Tuttosport de Italia, ya el colombiano le sacó el puesto al italiano Alex Meret, quien no estaría dispuesto a ser suplente y estaría buscando opciones de salida.



"No se mantendrá la opción de alternar los arqueros porque y Alex Meret no estaría de acuerdo en disputar el puesto con David Ospina. Experiencias recientes (negativas) han aconsejado a la gerencia napolitana que no frene a los jugadores que no quieren estar. Incluso a Meret, de 23 años, siempre y cuando llegue una oferta adecuada: la puja comienza en 60 millones", informó el medio italiano.



Ospina esperó pacientemente su oportunidad en una administración de Carlo Ancelotti que arrancaba de lujo, pues fue él quien insistió en comprarlo al Arsenal, pero que con el tiempo se desdibujó y acabó en una suplencia casi decretada, hasta la salida del DT.



Ahora, con Gattuso, Ospina goza de confianza y regularidad, pues ofrece experiencia y buen juego con los pies, condición vital para el entrenador de cara al Calcio, donde no se resigna y rema desde el sexto puesto con ilusión de entrar al menos a puestos europeos, y a la Liga de Campeones, que aun tiene pendietne el duelo de vuelta de octavos de final contra FC Barcelona.



El antioqueño cumple la rigurosa cuarentena que hacen todos los ciudadanos italianos pero sin duda, cuando se reactive la competencia, tendría ya una enorme motivación.