¡Primero Messi, ahora con Cristiano Ronaldo! Equipo ruso los ‘rechazó’

No son días tranquilos en las oficinas del Manchester United. Pese a que sumaron una buena presentación en el partido amistoso ante el Liverpool, saben que Cristiano Ronaldo está lejos del ambiente inglés pese a que en el equipo esperan retenerlo.

Su futuro estará lejos del Manchester United, su salida parece inminente en el club de la ciudad de Mánchester. Sin todavía un destino fijo, Cristiano Ronaldo ya comunicó al club que quiere irse. Los ‘Red Devils’, muy distantes de su mejor nivel cuando el luso jugaba con los Wayne Rooney, Ryan Giggs, Michael Carrick, entre otros jugadores importantes y fundamentales de la institución.

La salida es más intensa cada día en las oficinas del Manchester United. Erik ten Hag ya sabe esa decisión del portugués y no hay ninguna manera de retenerlo. Cristiano Ronaldo quiere disputar la Uefa Champions League, competencia que no verá en los ‘Red Devils’ en la temporada que viene. Su futuro está en vilo, pero hay una seria posibilidad de llegar al Chelsea que fue el equipo que lo tentó con reuniones con Jorge Mendes y el nuevo dueño Todd Boehly.

Ahora, llegó un nuevo equipo impensado: el Spartak de Moscú. Sin embargo, los rusos lo hicieron de una manera jocosa y divertida que se viralizó en sus cuentas de Twitter. Algo que ya habían lanzado cuando Lionel Messi se fue del FC Barcelona.

Antes de que el argentino llegara al PSG, utilizaron la red social para poner una conversación con Messi que decía ‘hola, ¡Leo!’ y una respuesta inmediata de Lionel Messi que decía ‘no’. Además, pusieron un mensaje diciendo, ‘duele’ para anunciar el supuesto rechazo del rosarino. Ahora volvieron a hacer lo mismo, pero esta vez pusieron a Cristiano Ronaldo como el interesado, y fue el Spartak de Moscú quien rechazó al luso.

La conversación estaba acompañada de un mensaje que decía, ‘otra vez dolor, pero no para nosotros esta vez’. A su vez, mostraban que Ronaldo había saludado a la cuenta rusa y ellos respondían con un rotundo ‘no’ rechazando alguna posibilidad. La creatividad acompañó al Spartak de Moscú con el humor que los caracteriza. Aunque los aficionados se puedan emocionar, Cristiano Ronaldo no llegaría porque el conjunto no tendrá participación en la Champions League.