Ronaldo se cansó del United: jugaría en estos clubes por la Champions

Cristiano Ronaldo está cerca de volverse el protagonista, nuevamente, del mercado de verano. La temporada pasada fue una muestra con su retorno al Manchester United, tras haber declarado que no deseaba continuar con la Juventus. Un año después, ha expresado su deseo de dejar Inglaterra, debido a que no disputarán Champions en esta temporada.

El portugués fue claro, si no hay Champions, no continuaría en Old Trafford. Ahora, los intentos de lado y lado, para poder prevalecer sus intereses, han complicado todo. Cristiano se ha ausentado de la pretemporada del club, aludiendo algunos inconvenientes.



Su representante anda en reuniones y llamadas, buscando ubicarle un nuevo club. Para Jorge Mendes eso no parece ser problema, mucho menos con Cristiano Ronaldo. De acuerdo a información de ESPN, el delantero también está en el radar del Atlético de Madrid.



Además, pese a la negativa de Kahn, el Bayern Múnich sigue atento a la situación de Ronaldo, teniendo en cuenta que Robert Lewandowski dejaría el club, ante una oferta que sea de su satisfacción, con un año de contrato restante.



Sin embargo, el fichaje para el Atlético sería complejo, no solo por el ámbito económico, pues el salario de Ronaldo representa un gasto algo; además, de la negativa que manifestaría la afición del elenco colchonero.