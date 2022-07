Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en vilo: ¿podrán jugar juntos?

Para los aficionados del fútbol, no cesa el deseo de ver a Cristiano Ronaldo junto a Lionel Messi en el mismo equipo. Sería un suceso sin precedentes, tratándose de dos de los mejores jugadores de la historia.



Lo curioso del caso es que, por ejemplo, Diego Armando Maradona y Pelé, las otras dos figuras mundiales, pudieron por lo menos jugar juntos en amistosos. Ni eso han podido lograr Lío y CR7.

Durante el pasado mercado de fichajes, se tanteó la posibilidad de verlos a ambos en el PSG. Finalmente la cosa no se dio: el argentino sí llegó, mientras que el portugués regresó a su amado Manchester United.



Al término de la temporada, Cristiano y Messi no lograron complementar su rendimiento individual con el grupal. Las críticas, de sus mismos aficionados, retumbaron en Old Trafford y el Parque de los Príncipes, respectivamente.



En el caso del ‘Bicho’, la nula planificación de los Diablos Rojos lo llevó a pedir la salida, según informaron medios británicos. En dicho sentido se abría una nueva puerta para los parisinos.



Desafortundamente en los últimos días, el diario francés ‘Le Parisien’ confirmó con fuentes cercanas al club que no se haría el esfuerzo económico por Cristiano. Las razones son económicas (Fair Play Financiero) y porque desean que su líder sea Kylian Mbappé. Ahora, si se hubiese ido el joven francés al Real Madrid, probablemente las cosas hubiesen sido diferentes.



Incluso una leyenda brasileña se puso del lado del club. Rivaldo si bien aseguró que sería algo “histórico”, dijo que también que en su opinión “no lo necesitan” para conquistar la tan anhelada Champions League.



“Creo que sería algo histórico verlos jugar juntos en el mismo club, pero viendo la actual plantilla del PSG me hago a la idea de que el club no necesita a Cristiano para luchar por la Champions, además sería un fichaje arriesgado para el club francés”, dijo el exfutbolista en diálogo con Betfair, casa de apuestas en la que es embajador global.



¿Podrán juntarse alguna vez Cristiano y Messi antes del venidero retiro?