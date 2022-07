Leyenda de Brasil analiza la Copa América: Colombia candidata

Ya en la tercera jornada de la Copa América Femenina celebrada en Colombia, se empiezan a ver algunas conclusiones de la fase de grupos. Una de ellas, es que las colombianas durmieron líderes en la zona A después de descansar, sin sufrir mucho en esa fecha libre. La otra, por coincidencia, Brasil tampoco tuvo partido, pero es claro que la ‘Canarinha’ es una de las selecciones orientadas a ganar el título.

Así ha sido la historia en la mayoría de las ediciones de Copas América, pues solo ha habido una selección que le pudo quitar el título en 2006, en la que Argentina se hizo con el certamen. Colombia y Brasil suman seis unidades en el Grupo A y en el B respectivamente, por lo cual se perfilan para entrar al cuadro semifinal y buscar las clasificaciones a Mundial, Juegos Panamericanos y Olímpicos, boletos que entrega el Sudamericano femenino.

Sin duda alguna, la Copa América está en las miradas de Sudamérica, y el fútbol masculino tampoco ha estado ajeno a comentarios sobre el balompié femenino. Rivaldo, insignia de Brasil se refirió al certamen que se disputa en Cali y Armenia en esta fase de grupos, y Bucaramanga que espera a la fase semifinal y final.

Colombia debutó en el torneo como anfitriona venciendo a Paraguay por un marcador de 4-2, y posteriormente venció a Bolivia 0-3. Brasil también tuvo alegrías superando a Argentina y Uruguay categóricamente con triunfos de 4-0 y 0-3 respectivamente.

De manera que Colombia y Brasil dominan sus grupos y son candidatas para llegar a la fase semifinal. Rivaldo, embajador de BetFair, analizó la Copa América. El brasileño comentó, ‘por lo que he visto hasta ahora, me da la sensación de que Brasil y Colombia son los equipos más fuertes del torneo, por lo que no me sorprenderá verlos disputar la final’. Para ello, colombianas y brasileñas deben quedarse con el liderato en sus zonas para evitarse en la semifinal, y tener esperanzas de verse las caras en la final.