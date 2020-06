Los jugadores se han plantado: sin sueldos, no hay test de covid-19

Los jugadores del paraguayo General Díaz plantean no someterse a las pruebas del coronavirus que realizan esta semana las doce plantillas de la primera división, como paso a los entrenamientos individuales, en protesta por los meses que les adeuda la directiva.



Los futbolistas del equipo asunceno no cobran sus mensualidades desde el pasado diciembre, unos atrasos salariales que también afectan a Sportivo Luqueño y al recién ascendido Guaireña. Sin embargo, son los de General Díaz quienes más firmes se mantienen en negarse a hacerse las pruebas para el covid-19, este sábado, como medida de fuerza para cobrar lo adeudado, según informes a la prensa referentes de ese club.

Al respecto, Robert Harrison, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), dijo este viernes a los medios que los equipos que no se sometan a esos test no podrán comenzar los entrenamientos individuales, que es el preludio hacia el retorno del Apertura, previsto para el 17 de julio, y a puerta cerrada.



Harrison instó a los jugadores con demoras en los salarios a que solucionen esos problemas con las directivas y presidencias de los clubes, separando ese problema del testeo que deben realizar todos los futbolistas de la primera división. En ese sentido, destacó el esfuerzo de la APF, que está a cargo del cien por cien del costo de las pruebas para la COVID-19.



El presidente de la Federación hizo esas declaraciones tras la firma de un convenio de cooperación con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, que se encargará del procesamiento de las muestras obtenidas para la detección del coronavirus en los conjuntos de la liga grande.



Este viernes fue el segundo día de pruebas, para los integrantes de Cerro Porteño, Nacional y River Plate, después de que la víspera lo hicieran los de Olimpia, Libertad y Sol de América, todos en sus respectivos estadios. Para este sábado está previsto que lo hagan Guaraní, General Díaz y Luqueño.



El Apertura se suspendió el 13 de marzo, en la octava jornada, con Libertad de líder y seguido de Olimpia, con cuatro enteros menos. El coronavirus ha dejado hasta la fecha en Paraguay once muertes y un millar de contagios.