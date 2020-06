¡Por cortarse el cabello! Jugadores del Dortmund recibieron sanción

La Bundesliga se pronunció frente al caso que involucra a Jadon Sancho y a Emanuel Akanji por haber violado las normas generales de higiene y protección durante el confinamiento. Las autoridades del fútbol alemán aplicaron una multa a los dos jugadores del Borussia Dortmund, tras infringir la ley.

La polémica se dio luego de que ambos futbolistas decidieran cortarse el cabello en sus casas, sin que el peluquero ni los jugadores usaran los elementos de protección necesarios para las visitas. Así la situación, Bundesliga no pasó por alto la infracción y se pronunció al respecto: “La DFL ha decidido sancionar a Jadon Sancho y Manuel Akanji. Los jugadores del Borussia Dortmund habían violado las normas general de higiene y protección contra infecciones en las citas de peluquería en el hogar y, en particular, en el concepto médico-organizativo del grupo de trabajo de la DFL. No hay duda de que los futbolistas profesionales deben cortarse el pelo. Sin embargo, debe hacerse de acuerdo con lo establecido”.

Ante la sanción expuesta por la DFL, Sancho respondió a las autoridades a través de su cuenta de Twitter, indicando que "la decisión era una broma". De igual forma, Borussia Dortmund, también se manifestó y se pronunció al respecto: “Es bastante común que nuestros muchachos deben cortarse el pelo después de todos estos meses. Pero les recordaremos a nuestros jugadores las medidas que deben tomar. Además, el estilista debería preguntarse también por su comportamiento”.

Por otra parte, el peluquero Winnie Nana Karkari, afirmó no haber incumplido las normas de protección durante su visita a los domicilios. El diario Bild, indicó que además de Sancho y Akanji, Raphael Guerreiro, Thorgan Hazard, Axel Witsel y Dan-Axel Zagadou, también habrían recibido la visita.