Amigo de James sigue ejemplo y renuncia: adiós a Selección Colombia

James Rodríguez ha decidido poner punto a final a su aventura en Sao Paulo de Brasil y seguramente pronto estará en su país, a la espera de una nueva oferta.

La buena noticia es que no estará solo pues uno de sus entrañables amigos también ha decidido renunciar y ya no tendrán el cruce de horarios que siempre se presentó por las carreras de ambos.



Se trata del futbolista Angellot Caro, un referente del futsal de Colombia, quien no pudo superar la debacle del equipo que no logró clasificarse a la segunda ronda de la Copa América de Paraguay, después de haber pasado por una victoria 5-1 contra Ecuador, un 2-1 frente a Venezuela y sendas derrotas contra Chile y contra el local por 4-0. De esta manera se queda también fuera de la próxima Copa Mundo de Futsal.



El dolor de esa derrota fue tal que Caro decidió dar un paso al costado en su rol de capitán del combinado nacional: “Informo a la opinión pública la decisión de hacerme a un lado de la Selección Colombia de Futsal, renunciando a cualquier convocatoria que en el futuro pueda producirse. Como capitán del equipo que ha participado en la Copa América de Paraguay, asumo la responsabilidad por la eliminación y el consecuente fracaso a la clasificación al Mundial que se aproxima. Mi experiencia no resultó suficiente para tomar la decisión adecuada en una acción de juego que resultó definitiva en los intereses de mi amada Selección, por lo que pido excusas”, dijo en su cuenta de Instagram.





“Solo tengo gratitud con todas las personas que permitieron mi crecimiento profesional al servicio de la Selección: dirigentes, cuerpo técnico y compañeros de cada una de las convocatorias; con los que han seguido mi carrera de manera incondicional; con los que me han criticado; y, sobre todo, gratitud con la vida por haber sido yo el protagonista de la desafortunada acción y no uno de mis compañeros. Fueron 18 años vistiendo la camisa más linda del mundo, y por la que le doy gracias a mis papás por darme la vida de haber nacido en este país tan maravilloso”, concluyó.



En su carrera, Caro jugó en República Checa, España, Venezuela, Emiratos Árabes, Líbano y Chipre, entre otros.