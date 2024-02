Jorge Luis Pinto criticó fuertemente las decisiones de James Rodríguez

Las constantes decisiones de James Rodríguez de cambiar de equipo a mitad de camino le han generado muchas críticas al diez colombiano, quien no ha logrado encajar en Sao Paulo y decidió marcharse del club brasileño.

Esas decisiones de James ya son normales en él y cuando parecía que en Brasil había encontrado su lugar en el mundo, terminó siendo una liga más para el jugador de 32 años.



Tras conocerse que James Rodríguez no quiere continuar en Sao Paulo por falta de continuidad, el técnico Jorge Luis Pinto dio declaraciones sobre lo que le está pasando al diez de la Selección Colombia, dejando una fuerte crítica por sus decisiones que lo han afectado en los últimos años.



El exentrenador del Deportivo Cali aseguró en una entrevista al ‘Alargue’ de Caracol Radio que ha perdido la capacidad de trabajo, no ha aceptado las reglas y de continuar así el fútbol lo dejará, pues ya no tiene amor por la profesión.



“James puede ir a cualquier club del mundo porque es un jugador que tiene muchas condiciones, pero con el debido respeto, perdió la capacidad de trabajo. Está en uno de los mejores clubes del mundo por su organización y nivel competitivo, más no ha aceptado las reglas de juego y eso lo exige el fútbol”, dijo Pinto.



Además, agregó: “No está mirando el fútbol con amor y con cariño, está siendo reacio al fútbol y el fútbol lo va a dejar”.



Por último, Pinto mencionó que, si en algún momento desea estar en el fútbol colombiano, le parecería bien, pero tiene que dar buen ejemplo y no seguir en lo mismo.



“Que venga al fútbol colombiano me parece extraordinario, pero si viene a dar ejemplo de trabajo y rendimiento”, finalizó Jorge Luis Pinto.



Por ahora, el futuro de James Rodríguez es una incógnita, pues aún no se conoce el club o liga al que irá exactamente tras su decisión de dejar el Sao Paulo, aunque hay fuertes rumores que lo vinculan a Turquía o la MLS.