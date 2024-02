Revelan motivos por los que James Rodríguez abandonó el Sao Paulo

James Rodríguez ya dejó clara su postura de irse del Sao Paulo y el club no detendrá al diez colombiano, quien solo espera el paz y salvo para poder buscar otro equipo dónde jugar.

El nombre del volante está en boca de todos y en Brasil siguen analizando lo que fue el paso de James en el conjunto paulista, pero ahora, han revelado lo que serían las razones verdaderas por las que el colombiano decidió dar un paso al costado.



El medio de comunicación ‘Globo Esporte’ aseguró que una de los principales motivos que tuvo James para tomar la decisión final, fue que tuvo un montón de situaciones en estos meses que estuvo vestido de tricolor, uno de ellos, las decisiones de los técnicos, en los que aseguran que hubo un roce con Dorival Junior y que con Thiago Carpini esperaba algún cambio.



“La relación con el comité de Dorival Junior no fue la mejor. El volante se mostró descontento por ser sustituido en el descanso del clásico ante Palmeiras, en el Allianz Parque. En ese momento, São Paulo perdía 3-0, pero el partido terminaría 5-0”, referencia ‘Globo Esporte’.





Sin embargo, con Thiago Carpini James buscaba otro cambio de aire, pero haber sido comunicado por el técnico que iba a ser suplente ante Palmeiras, fue lo que hizo estallar a James, quien no se sintió valorado y terminó no viajando.



“Haber quedado en el banquillo ante el Palmeiras, el domingo, en Belo Horizonte, fue el límite. James se negó a viajar como atleta no relacionado, lo que causó vergüenza ya que incluso lesionados, como Rodrigo Néstor, acompañaron a la delegación”, menciona el medio brasileño.



Posible deuda del Sao Paulo



Pese a que no ha sido confirmado por el club, ‘Globo Esporte’ asegura que puede que también una deuda económica a James Rodríguez sea otro de los factores que lo hizo tomar las decisiones y trabajan en común acuerdo para terminar de la mejor manera su relación.



“James renuncia a lo que habría recibido hasta el final del contrato, en junio de 2025, algo cercano a R$ 16 millones, pero el futbolista exige lo que el São Paulo le debe: calcula un valor de 2 millones de euros ( alrededor de R$ 10,6 millones), algo que no está confirmado por el club”, finaliza ‘Globo Esporte’.



Por ahora, James Rodríguez empieza a analizar su futuro y una vez finalice su vínculo oficialmente, el jugador pensará en ofertas como las de Besiktas y de Real Salt Lake, quienes han mostrado interés recientemente.