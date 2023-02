Alexia Putellas repite premio: la mejor del mundo en Premios The Best

Un año revolucionado de fútbol femenino y con una lesión de Alexia Putellas que la sacó de grandes competencias a lo largo del 2022, pero eso no fue ningún impedimento para tomarse confianza y ser elegida como una de las nominadas aspirando a conseguir el premio The Best en estos momentos. Putellas luchó con Alex Morgan y con Beth Mead, esta última que quedó campeona de la Eurocopa con la selección de Inglaterra.



A Alexia Putellas también le tocó pelear con una tal Linda Caicedo en los Premios de Globe Soccer Awards, y ahora ambas jugadoras se enfrentarán en un mano a mano en los clásicos Real Madrid vs Barcelona.

Alexia Putellas lo volvió a hacer lo impensado realmente en un año muy complicado en el que salió lesionada a principios del 2022, pero esto no fue impedimento para pensar en obtener un nuevo reconocimiento como la reina del fútbol, pues muy pocas ocasiones las jugadoras repiten el premio y Alexia, pese a su ausencia en los estadios logró ganar ese importante reconocimiento de ser la mejor del mundo del 2022.



Se esperaba para muchos que fuera la ganadora, pero no era del todo obvio por su lesión y por estar luchando con Beth Mead, una de las goleadoras de Inglaterra en el 2022 y que le dio la Eurocopa a la selección inglesa en condición de locales en el torneo. Alexia dijo en la tarima, "quiero acordarme de las personas que han estado todos los días, durante toda mi vida, que gracias a ellos soy lo que soy ahora. Soy un pedacito de todos ellos. Y a todas esas personas que tienen un sueño. Con esto espero que quede visto y reflejado que si lo quieres y lo sueñas muy fuerte, lo trabajas, trabajas el camino, lo puedes conseguir. Y lo más importante, disfrutar del camino".